Общество

BFM.ruBFM.ruМосква и Пекин согласовали дату запуска «Силы Сибири»

Россия и Китай согласовали дату запуска «Силы Сибири». Как сообщил со ссылкой на источник «Интерфакс», это произойдет 2 декабря. Москва и Пекин подписали газовый контракт пять с половиной лет назад, но его детали до сих пор держатся в секрете.
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с чего всё началось

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по восточному маршруту - она пройдет 2 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря 2019 года.
Интерфакс06:25

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«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря

Коммерсантъ08:14

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Интерфакс06:25

«Интерфакс» узнал дату начала поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Ведомости06:42

Названа дата запуска «Силы Сибири»

Lenta.ru06:41

Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Известия06:37

СМИ назвали дату запуска в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири»

РЕН ТВ06:26

Песков сообщил, что точных сроков запуска «Турецкого потока» и «Силы Сибири» пока нет

ТАСС08:36
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