Общество
BFM.ruМосква и Пекин согласовали дату запуска «Силы Сибири»
Россия и Китай согласовали дату запуска «Силы Сибири». Как сообщил со ссылкой на источник «Интерфакс», это произойдет 2 декабря. Москва и Пекин подписали газовый контракт пять с половиной лет назад, но его детали до сих пор держатся в секрете.
Читать в источнике
Оценить63
с чего всё началось
Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по восточному маршруту - она пройдет 2 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря 2019 года.Интерфакс06:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:09, Вашингтон
Политика
В Госдепе осудили Иран за возобновление обогащения урана в Фордо
Представитель Госдеп США раскритиковал решение Ирана с 6 ноября возобновить обогащение урана на объекте в Фордо.
Газета.Ru 18:31
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Гаджеты
Цена на топовую версию Redmi Note 8 Pro снизилась
Анонс Redmi Note 8 Pro состоялся несколько месяцев назад. Однако цена на топовую версию смартфона снизилась в честь распродажи «11.11».
Актуальные Новости 03 ноября в 05:03
Политика
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей
Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Политика
Горбачев осудил Запад за присвоение победы в холодной войне
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что страны Запада присвоили себе победу в холодной войне.
Газета.Ru 17:17
Общество
Онкобольная встретилась с братом перед смертью после звонка Путину
Онкобольная из Челябинской области Вилена Исламова встретилась перед смертью со служащим в армии братом после того, как ее отец дозвонился на горячую линию президенту России Владимиру Путину.
РБК 15:54
Интернет
Пользователям «Одноклассников» начали показывать статистику их страниц
Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика собственных профилей, сообщили в пресс-службе социальной сети.
Rambler News Service 05:19
Общество
В России подали рекордный иск на 100 трлн рублей
В России подан самый большой иск о компенсации морального ущерба, который составил 100 трлн рублей, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
Московский Комсомолец вчера в 04:54
Кино
Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли
По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv 05:08
Космос
«Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства
Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.
Эхо Москвы 02:30
Космос
Поляризация реликтового излучения помогла измерить массу скопления галактик
Группы SPTpol и DES впервые измерили массу скоплений галактик с помощью слабого гравитационного линзирования колебаний поляризации реликтового излучения.
N+1 01 ноября в 07:47
Наука
Ученые: Ночник может привести к развитию смертельных заболеваний
Японские ученые провели исследование и установили, что включенный ночью ночник может нести организму человеку серьезную угрозу.
Дни24 вчера в 13:19
Политика
Замглавы МВБ США обвинил Россию в попытках дестабилизировать страну
Россия, Китай и Иран ведут деятельность для дестабилизации Соединенных Штатов, заявил заместитель главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Дэвид Глауи на слушаниях в комитете по нацбезопасности в американском Сенате.
REGNUM 18:46
Общество
В Госдуме предложили блокировать сотовую связь в тюрьмах
В местах лишения свободы могут ограничить использование сотовой связи.
РИА Новости 18:41
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю в Сети из-за фильма «Текст»
Российская актриса Кристина Асмус заявила о самой настоящей травле, которую организовали против нее неизвестные тролли.
ФАН вчера в 09:26
Общество
Василиса Володина дала советы всем знакам зодиака на ноябрь
Василиса Володина дала советы всем знакам зодиака на ноябрь Астролог Василиса Володина опубликовала бесплатный мини-гороскоп на ноябрь с главными советами для Овнов, Львов, Тельцов и остальных знаков зодиака.
Экспресс газета 14:12
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 10:42
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
РИА Новости 12:40
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Шоу-бизнес
Бывшая девушка сына Валерии рассказала о попытке примирения
Бывшая девушка сына певицы Валерии, Арсения Шульгина, поделилась в личном микроблоге рассказом о попытке воссоединения с бойфрендом.
Bimru.ru вчера в 23:35
Политика
В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 12:14
Экономика
Банки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.
Mockva.ru 06:37
Авто
Представлен компактный кроссовер Toyota Raize
Raize — самый компактный и доступный кроссовер компании, который выйдет на японский рынок уже в этом месяце.
Авторевю 13:42
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Карелии не достигла эпидпорога
Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 3,8%. В Петрозаводске зарегистрировано 2737 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 14,4%. Управление организовало мониторинг за циркуляцией респираторных вирусов, уровнем заболеваемости, а также ходом иммунизации против гриппа.
Петрозаводск говорит 03:38
Наука
В Колумбии обнаружили иммунитет от старческого слабоумия
МедиаПоток 06:03
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости вчера в 09:22