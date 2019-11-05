Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по восточному маршруту - она пройдет 2 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря 2019 года.

с чего всё началось

Россия и Китай согласовали дату запуска «Силы Сибири». Как сообщил со ссылкой на источник «Интерфакс», это произойдет 2 декабря. Москва и Пекин подписали газовый контракт пять с половиной лет назад, но его детали до сих пор держатся в секрете.

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