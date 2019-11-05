Общество
BFM.ruМосква и Пекин согласовали дату запуска «Силы Сибири»
Россия и Китай согласовали дату запуска «Силы Сибири». Как сообщил со ссылкой на источник «Интерфакс», это произойдет 2 декабря. Москва и Пекин подписали газовый контракт пять с половиной лет назад, но его детали до сих пор держатся в секрете.
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с чего всё началось
Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по восточному маршруту - она пройдет 2 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря 2019 года.Интерфакс06:25
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Красная карточка Сона, который сломал ногу Гомешу, отменена
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Происшествия
В Приморье в районе поиска пропавших рыбаков нашли перевернутую лодку
Спасатели в районе поисков шести пропавших в Приморье рыбаков обнаружили с воздуха похожий на лодку предмет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
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Происшествия
В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек
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СМИ узнали о планах европейских банков отказаться от Visa и MasterCard
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Компания Xiaomi представила смартфон Qin AI Assistant Pro.
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Сотрудник ГУФСИН в Красноярске окунул заключенного в унитаз
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Сахарным заводам в России предрекли банкротство
Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт.
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Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков
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