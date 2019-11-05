Общество
BFM.ruМосква и Пекин согласовали дату запуска «Силы Сибири»
Россия и Китай согласовали дату запуска «Силы Сибири». Как сообщил со ссылкой на источник «Интерфакс», это произойдет 2 декабря. Москва и Пекин подписали газовый контракт пять с половиной лет назад, но его детали до сих пор держатся в секрете.
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с чего всё началось
Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по восточному маршруту - она пройдет 2 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря 2019 года.Интерфакс06:25
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Происшествия
СК проверит инцидент с посторонней девушкой за штурвалом Ан-24
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Экс-король Малайзии отказался признавать сына Оксаны Воеводиной своим
Бывший король Малайзии Мухаммад V не признает своего сына: таким образом экс-правитель ответил на уверения Оксаны Воеводиной о том, что она родила ребенка именно от своего супруга из малазийской королевской семьи.
Газета.Ru 13:01
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Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
Российская газета 21:45
Экономика
В Туве намерены вдвое снизить уровень бедности за три года
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, документ предполагает двукратное снижение уровня бедности к 2022 году.
REGNUM 04:45
Авто
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Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц
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Газета.Ru вчера в 23:54
Армия и оружие
Франция ликвидировала одного из главарей боевиков в Африке
Военнослужащие французской армии ликвидировали одного из главарей террористической группировки, связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая действует на западе Африки, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли на своей странице в Twitter.
REGNUM 20:21
Армия и оружие
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Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе.
РБК 15:28
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 08:12
Происшествия
В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения
По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.
ТАСС 20:46
Общество
Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ
Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru 17:58
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Футбол
Сычев рассказал, как Смородская мешала работать Коусейру
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, как экс-президент клуба Ольга Смородская прервала тренерскую установку Жозе Коусейру.
Матч ТВ 12:04
Культура
Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии
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Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по «защите» нефти в Сирии
Американский президент Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии США по «обеспечению безопасности нефтяных месторождений» на востоке Сирии.
Политика Сегодня 22:15
Общество
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Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Футбол
«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»
Вести.Ru 14:51
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 01:45
Технологии
Составлен рейтинг профессий будущего
Эксперты портала hh.ru составили рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайшие десять лет.
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Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
РИА Новости 17:15
Общество
Японский офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю
В результате эксперимента было принято решение о переводе всех сотрудников японского офиса на четырехдневную рабочую неделю на месяц.
RuNews24.ru вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru 06:48
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
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Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия вчера в 12:21