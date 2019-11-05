Общество

BFM.ruBFM.ruМосква и Пекин согласовали дату запуска «Силы Сибири»

Россия и Китай согласовали дату запуска «Силы Сибири». Как сообщил со ссылкой на источник «Интерфакс», это произойдет 2 декабря. Москва и Пекин подписали газовый контракт пять с половиной лет назад, но его детали до сих пор держатся в секрете.
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с чего всё началось

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по восточному маршруту - она пройдет 2 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря 2019 года.
Интерфакс06:25

Подробнее о событии

«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря

Коммерсантъ08:14

Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Известия06:37

«Интерфакс» узнал дату начала поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Ведомости06:42

Названа дата запуска «Силы Сибири»

Lenta.ru06:41

Песков сообщил, что точных сроков запуска «Турецкого потока» и «Силы Сибири» пока нет

ТАСС08:36

СМИ назвали дату запуска в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири»

РЕН ТВ06:26

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Интерфакс06:25
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Происшествия

СК проверит инцидент с посторонней девушкой за штурвалом Ан-24

Sibnet Новости 07:06
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Экс-король Малайзии отказался признавать сына Оксаны Воеводиной своим

Бывший король Малайзии Мухаммад V не признает своего сына: таким образом экс-правитель ответил на уверения Оксаны Воеводиной о том, что она родила ребенка именно от своего супруга из малазийской королевской семьи.
Газета.Ru 13:01
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 16:21
Происшествия

В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы

В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
Российская газета 21:45
Экономика

В Туве намерены вдвое снизить уровень бедности за три года

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, документ предполагает двукратное снижение уровня бедности к 2022 году.
REGNUM 04:45
Авто

В Туле наладят производство нового Haval H5

Китайский Haval привезёт в Россию рамный внедорожник H5, который по факту выступает копией Great Wall Hover H5, ушедшего с российского рынка в 2015 году.
SpeedMe 03:32
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Общество

Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц

В 2019 году размер социальной пенсии по старости составляет более 5 тыс. руб. Прописанным в Москве артистам также положена региональная надбавка.
Газета.Ru вчера в 23:54
Армия и оружие

Франция ликвидировала одного из главарей боевиков в Африке

Военнослужащие французской армии ликвидировали одного из главарей террористической группировки, связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая действует на западе Африки, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли на своей странице в Twitter.
REGNUM 20:21
Армия и оружие

NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе

Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе.
РБК 15:28
Общество

В России запретят продавать смартфоны без российского ПО

Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 08:12
Хоккей

Молодежная сборная России уступила канадцам во втором матче Суперсерии

Газета.Ru 22:01
Происшествия

В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения

По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.
ТАСС 20:46
Общество

Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ

Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru 17:58
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Футбол

Сычев рассказал, как Смородская мешала работать Коусейру

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, как экс-президент клуба Ольга Смородская прервала тренерскую установку Жозе Коусейру.
Матч ТВ 12:04
Культура

Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии

RuNews24.ru 11:35
Армия и оружие

Трамп одобрил расширенную военную миссию США по «защите» нефти в Сирии

Американский президент Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии США по «обеспечению безопасности нефтяных месторождений» на востоке Сирии.
Политика Сегодня 22:15
Общество

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Футбол

«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»

Вести.Ru 14:51
Экономика

Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 01:45
Технологии

Составлен рейтинг профессий будущего

Эксперты портала hh.ru составили рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайшие десять лет.
Российская газета 20:15
Технологии

Всевидящее около: любой телефон выпущен уже со шпионской функцией

Ядра процессоров ARM, которые есть абсолютно в любом телефоне, а также в планшетах, умных телевизорах, устройствах интернета вещей и бытовой технике, можно использовать для слежки — об этом «Известиям» рассказали специалисты по информационной безопасности.
Известия 16:01
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

РИА Новости 17:15
Общество

Японский офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю

В результате эксперимента было принято решение о переводе всех сотрудников японского офиса на четырехдневную рабочую неделю на месяц.
RuNews24.ru вчера в 14:15
Политика

Рабыня главаря ИГ аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни

РЕН ТВ 10:00
Шоу-бизнес

Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов

Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru 06:48
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Общество

Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru 22:00
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия вчера в 12:21
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