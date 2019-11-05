Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по восточному маршруту - она пройдет 2 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря 2019 года.

с чего всё началось

Россия и Китай согласовали дату запуска «Силы Сибири». Как сообщил со ссылкой на источник «Интерфакс», это произойдет 2 декабря. Москва и Пекин подписали газовый контракт пять с половиной лет назад, но его детали до сих пор держатся в секрете.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказался признавать сына Оксаны Воеводиной своим Бывший король Малайзии Мухаммад V не признает своего сына: таким образом экс-правитель ответил на уверения Оксаны Воеводиной о том, что она родила ребенка именно от своего супруга из малазийской королевской семьи.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Происшествия В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.

Экономика В Туве намерены вдвое снизить уровень бедности за три года Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, документ предполагает двукратное снижение уровня бедности к 2022 году.

Авто В Туле наладят производство нового Haval H5 Китайский Haval привезёт в Россию рамный внедорожник H5, который по факту выступает копией Great Wall Hover H5, ушедшего с российского рынка в 2015 году.

Авто Названы способы определить реальный пробег автомобиля Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.

Общество Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц В 2019 году размер социальной пенсии по старости составляет более 5 тыс. руб. Прописанным в Москве артистам также положена региональная надбавка.

Армия и оружие Франция ликвидировала одного из главарей боевиков в Африке Военнослужащие французской армии ликвидировали одного из главарей террористической группировки, связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая действует на западе Африки, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли на своей странице в Twitter.

Армия и оружие NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе.

Общество В России запретят продавать смартфоны без российского ПО Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.

Происшествия В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.

Происшествия Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.

Футбол Сычев рассказал, как Смородская мешала работать Коусейру Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, как экс-президент клуба Ольга Смородская прервала тренерскую установку Жозе Коусейру.

Армия и оружие Трамп одобрил расширенную военную миссию США по «защите» нефти в Сирии Американский президент Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии США по «обеспечению безопасности нефтяных месторождений» на востоке Сирии.

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Экономика Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.

Технологии Составлен рейтинг профессий будущего Эксперты портала hh.ru составили рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайшие десять лет.

Технологии Всевидящее около: любой телефон выпущен уже со шпионской функцией Ядра процессоров ARM, которые есть абсолютно в любом телефоне, а также в планшетах, умных телевизорах, устройствах интернета вещей и бытовой технике, можно использовать для слежки — об этом «Известиям» рассказали специалисты по информационной безопасности.

Общество Японский офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю В результате эксперимента было принято решение о переводе всех сотрудников японского офиса на четырехдневную рабочую неделю на месяц.

Шоу-бизнес Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Общество Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.