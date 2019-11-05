Общество

BFM.ruBFM.ruМосква и Пекин согласовали дату запуска «Силы Сибири»

Россия и Китай согласовали дату запуска «Силы Сибири». Как сообщил со ссылкой на источник «Интерфакс», это произойдет 2 декабря. Москва и Пекин подписали газовый контракт пять с половиной лет назад, но его детали до сих пор держатся в секрете.
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с чего всё началось

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по восточному маршруту - она пройдет 2 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря 2019 года.
Интерфакс06:25

Подробнее о событии

«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря

Коммерсантъ08:14

СМИ назвали дату запуска в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири»

РЕН ТВ06:26

«Интерфакс» узнал дату начала поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Ведомости06:42

Названа дата запуска «Силы Сибири»

Lenta.ru06:41

Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Известия06:37

Песков сообщил, что точных сроков запуска «Турецкого потока» и «Силы Сибири» пока нет

ТАСС08:36

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Интерфакс06:25
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Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября

«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Профиль вчера в 07:22
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК 16:00
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«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4

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Политика

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Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Игры

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РИА Новости 12:40
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Киану Ривз вышел в свет с новой пассией

В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.
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В Колумбии обнаружили иммунитет от старческого слабоумия

МедиаПоток 06:03
Экономика

Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
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Происшествия

В Адыгее нашли тело убитой школьницы

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Музыка

Путин прибыл в «Зарядье» на концерт оркестра Мариинского театра

Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, проходящий в парке "Зарядье" в Москве.
РЕН ТВ вчера в 14:20
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 у России

РБК 18:37
Киберспорт

Valve обновила карты Cache и Breach

В ночь на 5 ноября Valve выпустила патч для CS:GO, в котором обновила карты Breach и Cache.
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Политика

США призвали признать Крым российским

Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал власти Соединенных Штатов Америки признать Крым частью России.
Газета.Ru 20:00
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Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном

Регион online 06:46
Общество

«Аэрофлот» введет топливный сбор для рейсов на Дальний Восток

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РБК 09:48
Происшествия

Дрыманов заявил о напившихся во время обыска у него следователях ФСБ

Обыски в загородном доме экс-начальника московского главка СК Александра Дрыманова закончились тем, что двое следователей ФСБ выпили его запасы алкоголя и испортили забор.
Газета.Ru 11:29
Гаджеты

Тренд на сборку ПК оживил рынок

Как отметил «Ситилинк», после длительного периода спада в этом сегменте рынка, покупатели вновь обратились к индивидуальной сборке системных блоков.
IT-World 05:02
Экономика

Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн

Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
Коммерсантъ 03:13
Шоу-бизнес

Эксперт оценил преображение 58-летней Яковлевой с помощью стрижки боб

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Знаменитость на съемочной площадке поцеловала в губы Филиппа Янковского, причем съемки этой сцены длились 12 часов.
Дни24 вчера в 11:25
Здоровье

Ставить диагнозы россиянам сможет искусственный интеллект

Как пишет РИА Новости, проект подразумевает, что специальная система учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта будет определять диагнозы.
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Здоровье

Корь убивает более 70% антител против других вирусов

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Live24 03 ноября в 05:50
Армия и оружие

Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.
РИА Новости 06:39
Политика

В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии

Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
РБК 18:08
Политика

Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия 19:06
Происшествия

На Камчатке проверят видео с женщиной, избившей трехлетнего ребенка

Мать ребенка лишена родительских прав за пьянство. Кричащая и избившая малыша женщина - супруга дяди.
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Политика

В Госдуме оценили призыв Гончарука по поводу «Северного потока — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT призыв премьер-министра Украины Алексея Гончарука оказывать противодействие проекту «Северный поток — 2».
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В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
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