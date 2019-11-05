Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваМосква и Пекин согласовали дату запуска газопровода «Сила Сибири»

Как сообщает «Интерфакс», сейчас дата уточняется, исходя из графиков участников мероприятия. «Сила Сибири» будет транспортировать газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.
Читать в источнике
Комментировать79

Подробнее о событии

«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря

Коммерсантъвчера в 08:14

Песков сообщил, что точных сроков запуска «Турецкого потока» и «Силы Сибири» пока нет

ТАССвчера в 08:36

СМИ назвали дату запуска в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири»

РЕН ТВвчера в 06:26

Названа дата запуска «Силы Сибири»

Lenta.ruвчера в 06:41

Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Известиявчера в 06:37

«Интерфакс» узнал дату начала поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Ведомостивчера в 06:42

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Интерфаксвчера в 06:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:19, Ашберн
Политика

Волкер подтвердил неприязнь Трампа к Украине

Глава американского государства Дональд Трамп не верил в то, что президент Украины Владимир Зеленский намерен бороться с коррупцией, сообщил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Взгляд.ру вчера в 18:31
Общество

Правительство определило угрозы устойчивому Рунету

Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ интернета и сети связи общего пользования, к которым отнесли и распространение запрещенной в РФ информации, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств, участвующих в подготовке документа.
Интерфакс вчера в 23:49
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня вчера в 03:55
Общество

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

Корь убивает более 70% антител против других вирусов

В результате исследования было установлено, что дети, которые переболели корью, потеряли от 11 до 73% антител.
Live24 03 ноября в 05:50
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение

Комсомольская правда вчера в 16:54
Авто

Новую Kia Optima показали на эффектных эскизах

Хотя, оговоримся – новая KIA Optima перестает быть полноценным бизнес-седаном и превращается в стильный молодежный фастбэк с купеобразным кузовом.
Автоновости дня вчера в 02:33
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru вчера в 03:48
Кино

«Джокера» выдвинули на 16 номинаций Оскара

«Джокер» поборется за 16 статуэток Оскара.
Inc-news.ru 04 ноября в 15:16
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости 00:53
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Хоккей

Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Нева Спорт 00:13
Происшествия

При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков

"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Происшествия

В Новотроицке задержан первый заместитель главы города

В Оренбургской области сотрудники силовых структур задержали первого заместителя мэра Новотроицка Артема Липатова.
Orenburg.media вчера в 06:22
Армия и оружие

Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны

"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru вчера в 02:36
Происшествия

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

Российская газета вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Валерий Блюменкранц решился на ДНК-экспертизу на отцовство

Bimru.ru вчера в 10:35
Происшествия

В Адыгее нашли тело убитой школьницы

РИА Новости вчера в 12:03
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Энергетика

Нефть поднялась выше $63 за баррель

Мировые цены на нефт растут, нефть марки Brent превысила 63 за баррель, 5 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:00
Политика

Путин уволил 10 генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении и назначении должностных лиц в системе СК РФ, МЧС, МВД.
Московский Комсомолец 04 ноября в 12:25
Транспорт

«Аэроэкспрессы» до Шереметьево будут интегрированы в МЦД

Стартовой точкой отправления поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово - Лобня) будет Одинцово, нынешняя станция отправления, Белорусский вокзал, станет промежуточной остановкой, рассказала в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
РИА Новости 01:07
Армия и оружие

Пентагон опасается развития военного ИИ в России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай наращивают потенциал для использования искусственного интеллекта в оборонной сфере.
РЕН ТВ вчера в 16:47
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Происшествия

В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов

В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Sportbox.RU вчера в 05:03
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Шоу-бизнес

После расставания с Заворотнюк Сергей Жигунов избавился от дачи

Соседи по даче запомнили Анастасию как милого человека с безупречным поведением: она всегда улыбалась, и никогда не хамила, об этом сообщает teleprogramma.pro После расставания с ней Жигунов поспешил избавиться от всего, что хоть как-то напоминает об экс-возлюбленной.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сила Сибири
Строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Протяженность - 2159 км, диаметр трубы - 1420 мм, рабочее давление - 9,8 Мпа, экспортная мощность - 38 млрд кубометров газа в год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное