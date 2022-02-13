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Москва и Петербург сохранили лидерство в рейтинге регионов по качеству жизни

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Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни — 2021 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный минимум — 1, возможный максимум — 100).
РИА Новости
В первую десятку также входят Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Самарская и Нижегородская области.
РИА Новости
Самарская область поднялась с 16-го места в рейтинге-2020 до девятого в рейтинге-2021, а Нижегородская — с 13-го до 10-го места.
РИА Новости
Последние места занимают Калмыкия, Ингушетия, Курганская область, республики Алтай и Бурятия, ЕАО, КЧР, Забайкальский край, Республика Тыва.
Life.ru

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Лидерство в рейтинге регионов по качеству жизни удерживают Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье
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Москва и Петербург сохранили лидерство в рейтинге регионов по качеству жизни
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