РИА НовостиМосква и Петербург сохранили лидерство в рейтинге регионов по качеству жизниХорошо ли подобран заголовок?ДаНетПервые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни — 2021 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный минимум — 1, возможный максимум — 100).РИА НовостиВ первую десятку также входят Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Самарская и Нижегородская области.РИА НовостиСамарская область поднялась с 16-го места в рейтинге-2020 до девятого в рейтинге-2021, а Нижегородская — с 13-го до 10-го места.РИА НовостиПоследние места занимают Калмыкия, Ингушетия, Курганская область, республики Алтай и Бурятия, ЕАО, КЧР, Забайкальский край, Республика Тыва.Life.ruЧитать далееСвернутьПрофильПрофильПолитика СегодняГазета.RuТелеканал 360°ФАНПолитическая ЭкспертизаВечерняя МоскваLife.ruПодробнее о событииЛидерство в рейтинге регионов по качеству жизни удерживают Москва, Санкт-Петербург и ПодмосковьеПРАЙМ16:27Москва и Петербург сохранили лидерство в рейтинге регионов по качеству жизниРИА Новости16:27Самое цитируемоеНазваны лучшие и худшие регионы России по качеству жизниПрофиль17:34Москва снова вышла в лидеры среди российских городов по качеству жизниФАН17:21Составлен рейтинг регионов России по качеству жизниLife.ru17:20Подмосковье вошло в тройку лидеров среди регионов РФ по качеству жизниТелеканал 360°16:59Названы регионы России с наилучшим уровнем жизниГазета.Ru18:01Показать ещёОценить12Поделиться