Москва заняла седьмое место в рейтинге Global Residential Cities Index от Knight Frank по росту цен на жилье, в который входят 150 городов мира. Средняя стоимость 1 кв. м в столице России по итогам первого квартала 2021 года выросла к аналогичному периоду 2020-го на 22,4%, до 209,96 тыс. руб.

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С чего всё началось В период с января по март 2021 года средняя цена 1 кв. м жилья на вторичном рынке Москвы почти достигла 210 000 рублей, выяснили аналитики консалтинговой компании Knight Frank, опубликовавшие исследование Global Residential Cities Index. Секрет фирмы вчера в 03:25