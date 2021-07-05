Москва и Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье
Москва заняла седьмое место в рейтинге Global Residential Cities Index от Knight Frank по росту цен на жилье, в который входят 150 городов мира. Средняя стоимость 1 кв. м в столице России по итогам первого квартала 2021 года выросла к аналогичному периоду 2020-го на 22,4%, до 209,96 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
В период с января по март 2021 года средняя цена 1 кв. м жилья на вторичном рынке Москвы почти достигла 210 000 рублей, выяснили
аналитики консалтинговой компании Knight Frank, опубликовавшие исследование Global Residential Cities Index.
Москва и Петербург вошли в десятку городов-лидеров по росту цен на жилье
Строительная Газетавчера в 03:29