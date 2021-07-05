Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Москва и Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Москва заняла седьмое место в рейтинге Global Residential Cities Index от Knight Frank по росту цен на жилье, в который входят 150 городов мира. Средняя стоимость 1 кв. м в столице России по итогам первого квартала 2021 года выросла к аналогичному периоду 2020-го на 22,4%, до 209,96 тыс. руб.В источнике

С чего всё началось

В период с января по март 2021 года средняя цена 1 кв. м жилья на вторичном рынке Москвы почти достигла 210 000 рублей, выяснили
 аналитики консалтинговой компании Knight Frank, опубликовавшие исследование Global Residential Cities Index.

Подробнее о событии

Москва и Санкт-Петербург вошли в десятку крупнейших городов мира по росту цен на жилье

ТАССвчера в 07:51

Москва и Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жильё

Говорит Москвавчера в 06:48

Москва и Санкт-Петербург вошли в десятку мировых лидеров роста цен на жилье

Интерфаксвчера в 03:53

Москва и Петербург вошли в десятку лидеров мира по подорожанию «вторички»

РИА Новостивчера в 05:10

Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет

REGNUMвчера в 03:58

Москва и Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

РБКвчера в 06:31

Москва и Петербург вошли в десятку городов-лидеров по росту цен на жилье

Строительная Газетавчера в 03:29
Интересное

Суд приговорил к 14,5 годам избивших до смерти красноярского биатлониста

Красноярский центральный районный суд приговорил к 14,5 годам колонии строгого режима сына главы поселкового совета депутатов Андрея Шилова и его знакомого Сергея Шмелева, которые до смерти избили биатлониста Дмитрия Сисигина, сообщает пресс-служба суда.
РБКвчера в 04:31

Как росли цены на самые популярные кроссоверы в течение 2021 года

Немецкий Volkswagen Tiguan стал дороже на 130 тысяч рублей, что в процентном соотношении составило 7,4%. Кроссовер имеет более высокую стартовую стоимость (1 750 900 в январе текущего года) и быстрый рост цены.
Про Кроссоверы4 июля в 06:41

Ученые ждут 22 новые мутации SARS-Cov-2 в ближайшие четыре месяца

Американским ученым (Vir Biotechnology (США) и Института геномики и эволюционной медицины Темплского университета) впервые удалось создать прогностическую модель, которая позволяет предсказывать мутации в Spike-белке SARS-CoV-2, влияющие на способность вируса преодолевать иммунную защиту организма человека.
Известия17:01