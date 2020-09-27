Москва и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией сообщили о введении новых мер для пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями, а также о рекомендации работодателям перевести сотрудников на дистанционную работу.В источнике
С чего всё началось
В Москве и области ввели новые меры для людей старше 65-ти из-за COVID-19
Власти Москвы и Подмосковья сообщили о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов, работодателям рекомендуют перевести сотрудников на дистанционную работу.
РИА Новости17:26
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