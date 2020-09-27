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Известия
Известия

Москва и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией сообщили о введении новых мер для пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями, а также о рекомендации работодателям перевести сотрудников на дистанционную работу.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Москве и области ввели новые меры для людей старше 65-ти из-за COVID-19

Власти Москвы и Подмосковья сообщили о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов, работодателям рекомендуют перевести сотрудников на дистанционную работу.
РИА Новости17:26
Подробнее о событии
РБК

В Москве и Подмосковье начали действовать новые рекомендации из-за COVID

РБК01:18
РИАМО

Жителям Московского региона старше 65 лет рекомендовали оставаться дома с понедельника

РИАМО17:00
Известия

Москва и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за коронавируса

Известия18:43
Вечерняя Москва

Новые рекомендации из-за коронавируса начали действовать в столичном регионе

Вечерняя Москва18:22
РЕН ТВ

Новые меры для борьбы с COVID заработали в Москве и Подмосковье

РЕН ТВ17:53
РИА Новости

В Москве и области ввели новые меры для людей старше 65-ти из-за COVID-19

РИА Новости17:26
ФАН

В Москве и Подмосковье ввели новые меры для пенсионеров из-за коронавируса

ФАН00:56

Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине
Российская газета00:16
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Подразделения армии Азербайджана уничтожили еще два танка ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило о том, что для предотвращения активного прицельного огня ВС Армении прицельным огнем подразделений азербайджанской армии были уничтожены еще два танка противника.
Вестник Кавказа00:17

В Петербурге полиция ищет родителей брошенной на улице девочки

Сотрудники полиции устанавливают личности родителей девочки, оставленной на улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости03:06
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В России вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса

Новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции вступает в силу с 28 сентября.
ТАСС17:04
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Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
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Для армии России создадут несколько видов экзоскелетов

Отмечается, что первый тип создаваемых для армии России экзоскелетов будет выполнять так называемые маршевые задачи, когда военнослужащему необходимо быстро передвигаться, эффективно выполнять динамичные боевые задания.
Военное дело03:05
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