Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

Москва и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией сообщили о введении новых мер для пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями, а также о рекомендации работодателям перевести сотрудников на дистанционную работу.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Москве и области ввели новые меры для людей старше 65-ти из-за COVID-19

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Москвы и Подмосковья сообщили о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов, работодателям рекомендуют перевести сотрудников на дистанционную работу.
РИА Новости17:26
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Москве и Подмосковье заработали новые правила для пенсионеров из-за COVID-19

Lenta.ru02:00
Парламентская газета

Лидия Антонова не исключает введения ограничения из-за COVID-19 в Подмосковье

Парламентская газета25 сентября в 03:38
Известия

Москва и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за коронавируса

Известия18:43
Mockva.ru

В Москве и Подмосковье из-за ковида заработали новые меры для стариков

Mockva.ru18:24
РЕН ТВ

Новые меры для борьбы с COVID заработали в Москве и Подмосковье

РЕН ТВ17:53
Росбалт

«Оставайтесь дома!»: вслед за Москвой пожилым рекомендовали изолироваться в Подмосковье

Росбалт26 сентября в 04:47
ФАН

В Москве и Подмосковье ввели новые меры для пенсионеров из-за коронавируса

ФАН00:56

Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru04:50
59

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
991

Белорусы выкрали выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину

В Домодедовском городском суде начинается процесс над уроженцем Белоруссии Андреем Цейко, обвиняемом в похищении выпускника Академии ФСБ 39-летнего Романа Фиолковского, которого вывезли на Украину и там осудили за контрабанду шпионской техники.
Lenta.ru03:41
12

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Стоимость общенационального плана восстановления экономики РФ, утвержденного правительством, в финальной версии выросла примерно до 6,4 трлн рублей, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.
Интерфакс04:11
60

Белоруссия предложила производить самосвалы БелАЗ в России

Карьерный самосвал БелАЗ Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция" "Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БелАЗ в РФ", — сообщил Евтухов.
REGNUM04:42

В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
40