Народные новости 11

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией сообщили о введении новых мер для пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями, а также о рекомендации работодателям перевести сотрудников на дистанционную работу.