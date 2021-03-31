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Коммерсантъ

Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье в 2020 году

Москва и Санкт-Петербург вошли в десятку городов, где сильнее всего выросли цены на жилье по итогам 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Knight Frank. Эксперты изучили изменение средней стоимости жилья в 150 городах мира.В источнике
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Москва вошла в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Москва вошла в топ-10 городов мира по росту цен на жилую недвижимость в четвертом квартале 2020 года, следует из данных агентства недвижимости Knight Frank (есть у Forbes). Москва заняла седьмое место: за год стоимость жилья в городе увеличилась на 21,1%, оценил Knight Frank.
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