Москва и Санкт-Петербург вошли в десятку городов, где сильнее всего выросли цены на жилье по итогам 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Knight Frank. Эксперты изучили изменение средней стоимости жилья в 150 городах мира.

С чего всё началось Москва вошла в топ-10 городов мира по росту цен на жилье Москва вошла в топ-10 городов мира по росту цен на жилую недвижимость в четвертом квартале 2020 года, следует из данных агентства недвижимости Knight Frank (есть у Forbes). Москва заняла седьмое место: за год стоимость жилья в городе увеличилась на 21,1%, оценил Knight Frank. Forbes 19:44