Общество
Моя Москва.онлайнМосква и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов
Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании 2ГИС. Отмечается, что лидерами этого рейтинга стали Новокузнецк, Набережные челны и Кемерово.
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Игры
В Half-Life Alyx добавили алкоголь в бутылки
Cyber.sports.ru вчера в 15:25
Происшествия
Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского
Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
REGNUM 06:22
Здоровье
Роскачество напомнило о калорийности алкоголя
В Роскачестве указали, что на празднике, где присутствует алкоголь, лучше всего выбирать сухое вино, чтобы не нанести вред организму, и употреблять данный напиток в умеренных количествах.
Наша версия 03:02
Космос
Рогозин оценил перспективы строящегося в Петербурге ядерного буксира
В Роскосмосе продолжается работа над созданием ядерного буксира, позволяющего менять любые орбиты и доставляющего любые грузы в Солнечной системе.
Петербургский дневник 27 мая в 20:56
Происшествия
Мосгорсуд освободил из-под стражи активиста Виктора Немытова
Активист Виктор Немытов, арестованный на 15 суток за одиночный пикет в поддержку автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, освобожден из-под стражи решением Мосгорсуда.
Коммерсантъ 08:13
Общество
Какие ограничения сняты в Подмосковье
Что заработает С какого числа Непродовольственная торговля, бытовые услуги площадью до 400 м 01.06.2020 МФЦ (прием физлиц) 01.06.2020 Парки 29.05.2020 Библиотеки на выдачу книг на дом.
Время Бухгалтера 04:42
Здоровье
Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов
В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
ИА Красная Весна 01:28
Политика
Лукашенко заявил о связи пандемии COVID-19 с политикой
Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что пандемия коронавируса является чем-то большим, нежели просто болезнью, половину ее занимает политика.
Газета.Ru 06:48
Общество
Минтруд разрешит закупать маски компаниям за счет страховых взносов
Министерство труда и социальной защиты РФ выдвинуло инициативу о разрешении закупки за счет страховых взносов медицинских масок и одноразовых перчаток для сотрудников предприятий и компаний.
Live24 06:50
Шоу-бизнес
Елена Воробей решила продать квартиру в Черногории из-за безденежья
Юмористка Елена Воробей рассказала, что из-за пандемии коронавируса она ничего не зарабатывает, как и многие артисты.
Вечерняя Москва вчера в 05:35
Финансы
Правительство выдаст ВЭБу гарантию на ₽220 млрд
Гарантия будет элементом поддержки ВЭБ.РФ, в случае если госкорпорации придется исполнять собственные поручительства по кредитам, которые российские банки выдадут системообразующим предприятиям в этом году.
РБК 07:41
Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
Авто
Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Новые автомобили 03:15
Происшествия
В Кирове семеро детей заразились коронавирусом в детском саду
Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, они госпитализированы, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 07:44
Политика
Украина может выйти из Минских соглашений — депутат Рады
Киев, 29 мая 2020, 12:25 — REGNUM Украина получит право выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их «выполнять», заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко 29 мая в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 05:25
Игры
Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии
CyberSport.ru вчера в 23:06
Общество
Министр экономики Бурятии извинилась за фразу «с голоду никто не умер»
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась за фразу "Никто не умер от голода", которую произнесла во время обсуждения последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:17
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала, как вышла на сцену пьяной
Paparazzi.ru 08:17
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Универсальные десантные корабли проекта 23900 "Прибой", которые планируется построить на заводе "Залив" в Керчи - клоны французских "Мистралей".
РИА Новости Крым 05:08
Армия и оружие
МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано
Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
Вести.Ru 07:59
Политика
Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе за «героизацию насилия»
Twitter пометил сообщение президента Дональда Трампа, связанный с протестами в Миннеаполисе, как твит, нарушающий правила соцсети «в отношении героизации насилия».
РБК 07:48
Игры
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com вчера в 13:07
Шоу-бизнес
В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина
Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Общество
На Великолукском мясокомбинате нашли очаг коронавируса
Великие Луки, Псковская область, 29 мая 2020, 15:23 — REGNUM На Великолукском мясокомбинате в Псковской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции, положительный тест на коронавирус получен у 24 сотрудников.
REGNUM 08:23
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Происшествия
Часть стены кремля обрушилась в Великом Новгороде
По предварительной информации, площадь обрушения составила 9 кв. м. Рухнула часть стены в северной части кремля над Водными воротами.
Газета.Ru 07:55
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал себя до похудения на 20 килограммов
22-летний рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштейн, показал свои фото до похудения более чем на 20 килограмм.
Discover24 05:08