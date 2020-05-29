Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании 2ГИС. Отмечается, что лидерами этого рейтинга стали Новокузнецк, Набережные челны и Кемерово.

Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов

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