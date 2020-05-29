По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66, в том числе по Москве и Сочи на 29 мая — 42, они заняли последние места в списке. Одинаковое значение индекса, ровно 50, показали Санкт-Петербург и Махачкала.

Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов

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