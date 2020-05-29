Общество

РБКРБКМосква и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов

По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66, в том числе по Москве и Сочи на 29 мая — 42, они заняли последние места в списке. Одинаковое значение индекса, ровно 50, показали Санкт-Петербург и Махачкала.
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Петербург оказался в конце рейтинга восстановления городов после пандемии

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Челны обогнали Казань в рейтинге восстановления городов после эпидемии

БИЗНЕС Online05:24

Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов

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Газета Кемерова05:22
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Общество

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
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Общество

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УАЗ «Профи» получил новую версию

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Общество

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали во время пикета

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан на одиночном пикете около здания ГУ МВД по Москве.
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Общество

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Газета.Ru 27 мая в 13:33
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Общество

Руководство Lufthansa не исключило возможность банкротства компании

Немецкий авиаконцерн Deutsche Lufthansa AG в споре с государством об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи впервые заявил, что рассматривает возможность своего банкротства.
Интерфакс 06:22
Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

РИА Новости 02:28
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Футбол

Экс-тренер «Казанки» рассказал о работе Семина с молодежью

Бывший главный тренер входящей в систему московского "Локомотива" "Казанки" Денис Клюев рассказал о взаимоотношениях с Юрием Семиным.
Газета.Ru вчера в 21:48
Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

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Новый фигурант дела экс-министра Абызова заочно арестован

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Общество

Еврокомиссия одобрила выделение кредита Украине

Брюссель, 29 мая 2020, 13:45 — REGNUM Еврокомиссия одобрила выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму €500 млн, сообщила пресс-служба органа исполнительной власти ЕС.
REGNUM 06:45
Происшествия

Выживший в массовом убийстве бойцов Нацгвардии Украины рассказал о трагедии

Что касается оружия, которое правоохранители нашли у рыбаков, то, по словам Федюнина, оно оставалось в машинах, а на месте убийства появилось уже после происшествия.
Lenta.ru 04:10
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В Британии выпустили в продажу флешки с «защитой от излучения 5G»

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Лукашенко заявил о политической составляющей пандемии COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в пандемии нового коронавируса "болезнь занимает половину, остальное – политика".
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Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне

NewInform 27 мая в 04:14
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Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 29 мая по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
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Челябинец выстрелил в инструктора по стрельбе и покончил с собой

34-летний мужчина умышленно произвел несколько выстрелов в инструктора. После этого нападавший сам свел счеты с жизнью.
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Московский таксист спас клиентку из плена с помощью приложения

Работающий таксистом москвич спас клиентку из плена благодаря мобильному приложению.
Газета.Ru 05:14
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Политика

Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.
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По данным журналистов издания, судебный иск от лица четырех женщин, которым в настоящее время находятся в возрасте 70, 43, 38 и 35 лет и чьи имена не раскрываются, был подан в верховный суд Нью-Йорка.
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Экономика

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Российский миллиардер Виктор Вексельберг сообщил, что хотел направить на борьбу с пандемией коронавируса часть денег, которые заморожены на его счетах в Швейцарии из-за санкций США.
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В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
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Футбол

Лигу чемпионов могут доиграть в Германии в формате «Финала четырёх»

Сообщается, в таком формате турнир начнут проводить после стадии четвертьфинала.К тому же отмечается, что финальный поединок турнира пройдет не в Стамбуле, как было запланировано ранее.
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Общество

В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей

РИА Новости вчера в 20:53
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В реке в Псковской области нашли тело 15-летней девочки

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Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов

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Всех желающих приглашают на концерт Басты

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