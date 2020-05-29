Общество
РБКМосква и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов
По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66, в том числе по Москве и Сочи на 29 мая — 42, они заняли последние места в списке. Одинаковое значение индекса, ровно 50, показали Санкт-Петербург и Махачкала.
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Общество
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин, Григорий Лепс и другие подали заявки на получение МРОТ
Как сообщает «Собеседник», довольно многие знаменитости уже обратились в ФНС за предоставлением финансовой помощи в размере МРОТ.
Bimru.ru 05:26
Экономика
Автодилеры пожаловались в Совфед на критическую ситуацию в отрасли
Сфера торговли автомобилями в России оказалась в критической ситуации, сложившейся из-за катастрофического падения продаж автомобилей в апреле, но не получила поддержки от государства.
РБК 06:32
Авто
УАЗ «Профи» получил новую версию
Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».
Автоновости дня 03:22
Общество
Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали во время пикета
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан на одиночном пикете около здания ГУ МВД по Москве.
Ведомости 06:17
Общество
Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим, а также установлены определенные правила прогулок.
Газета.Ru 27 мая в 13:33
Общество
Руководство Lufthansa не исключило возможность банкротства компании
Немецкий авиаконцерн Deutsche Lufthansa AG в споре с государством об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи впервые заявил, что рассматривает возможность своего банкротства.
Интерфакс 06:22
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Футбол
Экс-тренер «Казанки» рассказал о работе Семина с молодежью
Бывший главный тренер входящей в систему московского "Локомотива" "Казанки" Денис Клюев рассказал о взаимоотношениях с Юрием Семиным.
Газета.Ru вчера в 21:48
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза вчера в 09:29
Происшествия
Новый фигурант дела экс-министра Абызова заочно арестован
Басманный суд Москвы арестовал заочно руководителя столичного офиса бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Константина Тяна, обвиняемого участии в преступном сообществе и мошенничестве.
ТАСС 06:07
Общество
Еврокомиссия одобрила выделение кредита Украине
Брюссель, 29 мая 2020, 13:45 — REGNUM Еврокомиссия одобрила выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму €500 млн, сообщила пресс-служба органа исполнительной власти ЕС.
REGNUM 06:45
Происшествия
Выживший в массовом убийстве бойцов Нацгвардии Украины рассказал о трагедии
Что касается оружия, которое правоохранители нашли у рыбаков, то, по словам Федюнина, оно оставалось в машинах, а на месте убийства появилось уже после происшествия.
Lenta.ru 04:10
Технологии
В Британии выпустили в продажу флешки с «защитой от излучения 5G»
Хакасия-Информ 04:46
Политика
Лукашенко заявил о политической составляющей пандемии COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в пандемии нового коронавируса "болезнь занимает половину, остальное – политика".
РИА Новости 06:09
Киберспорт
Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне
NewInform 27 мая в 04:14
Политика
Порошенко не пришёл на допрос в ГБР
Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 29 мая по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 05:52
Происшествия
Челябинец выстрелил в инструктора по стрельбе и покончил с собой
34-летний мужчина умышленно произвел несколько выстрелов в инструктора. После этого нападавший сам свел счеты с жизнью.
Эхо Москвы в Челябинске 06:13
Происшествия
Московский таксист спас клиентку из плена с помощью приложения
Работающий таксистом москвич спас клиентку из плена благодаря мобильному приложению.
Газета.Ru 05:14
Политика
Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.
Ёлдаш 06:29
Происшествия
Харви Вайнштейна в США ещё четыре женщины обвинили в изнасиловании
По данным журналистов издания, судебный иск от лица четырех женщин, которым в настоящее время находятся в возрасте 70, 43, 38 и 35 лет и чьи имена не раскрываются, был подан в верховный суд Нью-Йорка.
REGNUM 05:50
Экономика
«Это варварство»: швейцарские банки отказались выдать Вексельбергу замороженные деньги на борьбу с COVID-19
Российский миллиардер Виктор Вексельберг сообщил, что хотел направить на борьбу с пандемией коронавируса часть денег, которые заморожены на его счетах в Швейцарии из-за санкций США.
Forbes 06:54
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Футбол
Лигу чемпионов могут доиграть в Германии в формате «Финала четырёх»
Сообщается, в таком формате турнир начнут проводить после стадии четвертьфинала.К тому же отмечается, что финальный поединок турнира пройдет не в Стамбуле, как было запланировано ранее.
Vprognoze.ru 06:40
Общество
В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей
РИА Новости вчера в 20:53
Происшествия
В реке в Псковской области нашли тело 15-летней девочки
В СУ СК по Псковской области заявили, что водолазы обнаружили тело 15-летней девочки в реке Утрое в Островском районе.
RT на русском вчера в 20:36
Общество
Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов
В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.
Плюс один +1 06:05
Культура
Всех желающих приглашают на концерт Басты
Vologda-poisk.ru 06:09