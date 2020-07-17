с чего всё началось

Экономика столицы, как и почти все города мира, испытывает сложности на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.

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