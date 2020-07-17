Коронавирус
КоммерсантъМосква использует резервный фонд для восстановления экономики
Экономика столицы, как и почти все города мира, испытывает сложности на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Собянин в интервью KP.RU отметил, что помощь Москве просто так никто не дает — нет фонда национального благосостояния или своего Центрального банка, поэтому формировался путь и небольшой, но собственный резерв.ПолитРоссия06:46
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Запас прочности: Сергей Собянин — об экономике Москвы в период пандемии
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:22
Собянин рассказал, что помогло Москве не свалиться в финансовую яму на пике пандемии
Комсомольская правда11:06
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Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
CT news 09:38
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Наука
С новой литиевой батареей электромобили смогут заряжаться в 3-5 раз быстрее
Некоторые учение предлагают вместо графита и меди использовать при изготовлении анодов металлический литий – это позволило бы повысить энергетическую плотность и производить батареи, которые заряжаются быстрее и обеспечивают в 10 раз большую емкость.
Хайтек+ 15 июля в 05:55
Политика
США ужесточили санкции против россиянина Пригожина
15 июля 2020 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финанов США (OFAC) сообщило, что ввело санкции против трёх россиян и пяти компаний, которые якобы содействовали российскому предпринимателю Евгению Пригожину.
Саминвестор вчера в 01:51
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал 12:06
Футбол
Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»
Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре. Ранее Митрюшкин попал в заявку "Монако" на товарищеский матч.
Газета.Ru 14:42
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 14:34
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве возле киевской станции метро
Один человек пострадал в результате взрыва недалеко от станции Шулявская киевского метрополитена.
NewInform 14:27
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
Армия и оружие
Армения экстренно перебрасывает ПВО на АЭС из-за ударов Азербайджана
Avia.pro вчера в 18:35
Гаджеты
Xiaomi представила телеприставку Mi TV Stick
Компания Xiaomi анонсировала выход телевизионной приставки Xiaomi Mi TV Stick для стран Европы.
Деловое.ТВ 12:31
Здоровье
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости 13:58
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
Контроллер DualSense, который появится вместе с PlayStation 5, впервые анонсировали ещё в апреле, а несколько дней назад инсайдеры показали фото новинки.
The GEEK 05:53
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Прения сторон по скандальному уголовному делу о гибели Кристофа де Маржери прошли в Солнцевском райсуде Москвы лишь спустя три года после начала процесса.
Коммерсантъ 10:31
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер
Японский автопроизводитель официально представил концепт нового субкомпактного кроссовера Nissan Magnite.
Моя Москва.онлайн 10:05
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19
Общество
Мурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями
Возобновлять международное авиасообщение нужно, но с определёнными ограничениями для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
RT на русском 08:59
Футбол
«Лидс Юнайтед» вернулся в АПЛ спустя 16 лет
Трёхкратный чемпион Англии по футболу «Лидс Юнайтед» досрочно обеспечил себе выход из Чемпионшипа в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
RT на русском 14:54
Футбол
Моуринью: «Все вокруг понимают, что „Манчестер Юнайтед“ повезло»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался об успехах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.
Евро-футбол.ру 13:21
Шоу-бизнес
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки По мнению Александра, Канделаки допускает ошибки в одежде именно тогда, когда самостоятельно подбирает себе "луки".
Вокруг ТВ 03:02
Наука
Раскрыт механизм заражения человека опасным паразитом
Американские ученые из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.
МонаВиста 11:29
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости вчера в 20:58
Космос
В Роскосмосе подвели итоги первого года работы новой обсерватории
Первые итоги работы новой Российской космической обсерватории «Спектр-РГ» подвели российские ученые, сообщил 13 июля официальный сайт Роскосмоса.
ИА Красная Весна 14 июля в 08:09
Происшествия
В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»
Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости 13:06
Общество
Ученые нашли самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Хоккей
ХК «Спартак» закрылся на карантин из-за вспышки коронавируса в клубе
Как стало известно источнику Metaratings.ru, хоккейный «Спартак» закрылся на жесткий карантин из-за вспышки коронавируса в клубе.
Metaratings 14:03
Автоспорт
Даниил Квят: «В дождевых условиях не удалось заставить шины работать»
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги первых тренировочных сессий в Венгрии.
Sports.ru 12:43
Шоу-бизнес
Дочь Любови Толкалиной сравнивают с юной Моникой Беллуччи
7Дней.ру вчера в 14:00