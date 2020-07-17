Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМосква использует резервный фонд для восстановления экономики

Экономика столицы, как и почти все города мира, испытывает сложности на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Собянин в интервью KP.RU
 отметил, что помощь Москве просто так никто не дает — нет фонда национального благосостояния или своего Центрального банка, поэтому формировался путь и небольшой, но собственный резерв.
ПолитРоссия06:46

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Запас прочности: Сергей Собянин — об экономике Москвы в период пандемии

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Собянин оценил экономическую ситуацию в Москве на фоне коронавируса

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Газета.Ru02:09

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Комсомольская правда11:06
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Один человек пострадал в результате взрыва недалеко от станции Шулявская киевского метрополитена.
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Политика

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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