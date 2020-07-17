с чего всё началось

Экономика столицы, как и почти все города мира, испытывает сложности на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.

Происшествия В Ростове и Батайске подтоплены шесть социально значимых объектов Шесть социально значимых объектов оказались в зоне затопления из-за ливня, обрушившегося на Ростов и Батайск.

Общество Мэр Хабаровска обвинил участников митингов в продажности Некоторые участники несанкционированных властями акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ходят на эти митинги за деньги. 79

Общество Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии. 18

Политика В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 28

Футбол В Госдуме и Совете Федерации попросили оставить «Оренбург» в РПЛ Депутат отметил, что письмо подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин.

Религия В Екатеринбурге на Царский крестный ход вышли 10 000 человек В ночь с 16 на 17 июля в уральской столице прошёл Царский крестных ход. 10 000 человек прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. 257

Общество Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны). 133

Происшествия Главу горсовета Петрозаводска задержали по подозрению в получении взятки Ранее ТАСС сообщал о том, что в получении взятки в особо крупном размере сотрудники правоохранительных органов подозревают заместителя председателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева. 4

Происшествия В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи Старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова сообщила 17 июля, что эксперты изготовят 3D-модель шляпы Николая II.

Политика Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране Песков ранее заявил РИА Новости, что Россия не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1,5K

Политика Трутнев признал ошибку в Хабаровске По словам вице-премьера, федеральная власть недооценила степени усталости населения края от Шпорта. В этом он видит значительную ошибку. 73

Шоу-бизнес Кудрявцева перестала общаться с некоторыми коллегами по шоу-бизнесу Ведущая чувствует себя моложе 32-летнего супруга Звезда российского ТВ Лера Кудрявцева решила пообщаться со своими подписчиками — в частности, поотвечать на самые популярные и интересные их вопросы. 1