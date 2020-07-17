Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМосква использует резервный фонд для восстановления экономики

Экономика столицы, как и почти все города мира, испытывает сложности на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Собянин в интервью KP.RU
 отметил, что помощь Москве просто так никто не дает — нет фонда национального благосостояния или своего Центрального банка, поэтому формировался путь и небольшой, но собственный резерв.
ПолитРоссия06:46

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Собянин оценил экономическую ситуацию в Москве на фоне коронавируса

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«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании

Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:02
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Происшествия

В Ростове и Батайске подтоплены шесть социально значимых объектов

Шесть социально значимых объектов оказались в зоне затопления из-за ливня, обрушившегося на Ростов и Батайск.
1rnd.ru 05:45
Общество

Мэр Хабаровска обвинил участников митингов в продажности

Некоторые участники несанкционированных властями акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ходят на эти митинги за деньги.
Национальная служба новостей 05:33
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Общество

Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
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Происшествия

РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств

Известия вчера в 12:47
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Общество

Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой

Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
Коммерсантъ 06:14
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Общество

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск, сообщилапресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.
РБК 06:22
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Политика

В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений

Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:51
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Футбол

В Госдуме и Совете Федерации попросили оставить «Оренбург» в РПЛ

Депутат отметил, что письмо подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин.
Газета.Ru 06:47
Религия

В Екатеринбурге на Царский крестный ход вышли 10 000 человек

В ночь с 16 на 17 июля в уральской столице прошёл Царский крестных ход. 10 000 человек прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
АиФ Урал 03:08
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Происшествия

В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
3
Общество

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
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Происшествия

Главу горсовета Петрозаводска задержали по подозрению в получении взятки

Ранее ТАСС сообщал о том, что в получении взятки в особо крупном размере сотрудники правоохранительных органов подозревают заместителя председателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева.
ТАСС 06:44
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Технологии

Apple добавит в iOS новые эмодзи, в том числе матрешку

С осени станет больше memoji за счет новых головных уборов, масок, причесок и стикеров.
RuNews24.ru 06:42
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова сообщила 17 июля, что эксперты изготовят 3D-модель шляпы Николая II.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:38
Финансы

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
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Политика

Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране

Песков ранее заявил РИА Новости, что Россия не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.
РИА Новости 06:01
Шоу-бизнес

Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену

Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
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Общество

Врачи просят хабаровчан воздержаться от митингов

Ридус 06:35
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Общество

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
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Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
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Шоу-бизнес

Модель Вики Одинцова о Роналду и Неймаре: «Мне часто пишут европейские футболисты»

CT news 02:24
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Политика

Трутнев признал ошибку в Хабаровске

По словам вице-премьера, федеральная власть недооценила степени усталости населения края от Шпорта. В этом он видит значительную ошибку.
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Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми

RT на русском вчера в 14:03
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Гаджеты

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Сотрудники СГЭТ объявили забастовку и отказались выйти на маршруты для обслуживания людей в пятницу утром.
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Шоу-бизнес

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Общество

В США отправили школьницу в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

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Общество

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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