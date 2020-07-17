Коронавирус
КоммерсантъМосква использует резервный фонд для восстановления экономики
Экономика столицы, как и почти все города мира, испытывает сложности на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Собянин в интервью KP.RU отметил, что помощь Москве просто так никто не дает — нет фонда национального благосостояния или своего Центрального банка, поэтому формировался путь и небольшой, но собственный резерв.ПолитРоссия06:46
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Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:02
Происшествия
В Ростове и Батайске подтоплены шесть социально значимых объектов
Шесть социально значимых объектов оказались в зоне затопления из-за ливня, обрушившегося на Ростов и Батайск.
1rnd.ru 05:45
Общество
Мэр Хабаровска обвинил участников митингов в продажности
Некоторые участники несанкционированных властями акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ходят на эти митинги за деньги.
Национальная служба новостей 05:33
Общество
Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе
"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
Происшествия
РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств
Известия вчера в 12:47
Общество
Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой
Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
Коммерсантъ 06:14
Общество
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск, сообщилапресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.
РБК 06:22
Политика
В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений
Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:51
Футбол
В Госдуме и Совете Федерации попросили оставить «Оренбург» в РПЛ
Депутат отметил, что письмо подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин.
Газета.Ru 06:47
Религия
В Екатеринбурге на Царский крестный ход вышли 10 000 человек
В ночь с 16 на 17 июля в уральской столице прошёл Царский крестных ход. 10 000 человек прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
АиФ Урал 03:08
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Общество
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
Происшествия
Главу горсовета Петрозаводска задержали по подозрению в получении взятки
Ранее ТАСС сообщал о том, что в получении взятки в особо крупном размере сотрудники правоохранительных органов подозревают заместителя председателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева.
ТАСС 06:44
Технологии
Apple добавит в iOS новые эмодзи, в том числе матрешку
С осени станет больше memoji за счет новых головных уборов, масок, причесок и стикеров.
RuNews24.ru 06:42
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова сообщила 17 июля, что эксперты изготовят 3D-модель шляпы Николая II.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:38
Финансы
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
Политика
Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране
Песков ранее заявил РИА Новости, что Россия не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.
РИА Новости 06:01
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Модель Вики Одинцова о Роналду и Неймаре: «Мне часто пишут европейские футболисты»
CT news 02:24
Политика
Трутнев признал ошибку в Хабаровске
По словам вице-премьера, федеральная власть недооценила степени усталости населения края от Шпорта. В этом он видит значительную ошибку.
Deita.ru 04:00
Происшествия
Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми
RT на русском вчера в 14:03
Общество
Сотрудники СГЭТ отказались выходить на маршруты из-за низких зарплат
Сотрудники СГЭТ объявили забастовку и отказались выйти на маршруты для обслуживания людей в пятницу утром.
Московский Комсомолец 02:38
Шоу-бизнес
Кудрявцева перестала общаться с некоторыми коллегами по шоу-бизнесу
Ведущая чувствует себя моложе 32-летнего супруга Звезда российского ТВ Лера Кудрявцева решила пообщаться со своими подписчиками — в частности, поотвечать на самые популярные и интересные их вопросы.
WomanHit.ru 03:21
Общество
В Европе начали бесплатно раздавать электромобили
В ряде случаев электрокары на самом деле раздают бесплатно.
Evo-rus.com 05:21
Общество
В США отправили школьницу в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
В США 15-летняя школьница была посажена в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
ToDay News Ufa 00:37
Общество
Красноярская учительница сдала ЕГЭ по химии
Ольга Юмашева, учительница из красноярской школы №32, заявила, что давно хотела сдать предмет, которому учит уже 22 года.
ДЕЛА.ru 00:43