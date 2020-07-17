с чего всё началось

Экономика столицы, как и почти все города мира, испытывает сложности на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.

Общество Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 13

Политика Трутнев признал ошибку в Хабаровске По словам вице-премьера, федеральная власть недооценила степени усталости населения края от Шпорта. В этом он видит значительную ошибку. 97

Общество Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым Газета "Коммерсантъ" 16 июля сообщила, что поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым несмотря на то, что грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое должно было стать выгодной ценовой альтернативой перемещению грузов на пароме, было открыто с 1 июля. 29

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Происшествия В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты. 1,7K

Политика Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала Движение "Ветераны России" потребовало уволить Ксению Собчак с Первого канала в обращении, адресованном гендиректору канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву. 1

Армия и оружие Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции 1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана. 3,2K

Шоу-бизнес Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 173

Политика Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирному решению конфликта с Азербайджаном Премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит альтернативы мирному решению конфликта на границе с Азербайджаном.

Общество Тюменские следователи помогут 92-летнему ветерану ВОВ Следственное управление СК РФ по Тюменской области окажет ветерану Великой Отечественной войны Иннокентию Кузину всю необходимую помощь. 58