Коронавирус
КоммерсантъМосква использует резервный фонд для восстановления экономики
Экономика столицы, как и почти все города мира, испытывает сложности на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Собянин в интервью KP.RU отметил, что помощь Москве просто так никто не дает — нет фонда национального благосостояния или своего Центрального банка, поэтому формировался путь и небольшой, но собственный резерв.ПолитРоссия06:46
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Общество
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Политика
Трутнев признал ошибку в Хабаровске
По словам вице-премьера, федеральная власть недооценила степени усталости населения края от Шпорта. В этом он видит значительную ошибку.
Deita.ru 04:00
Общество
Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым
Газета "Коммерсантъ" 16 июля сообщила, что поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым несмотря на то, что грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое должно было стать выгодной ценовой альтернативой перемещению грузов на пароме, было открыто с 1 июля.
ТАСС 06:25
Футбол
В «Оренбурге» отреагировали на просьбу депутатов сохранить клуб в РПЛ
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал письмо депутатов Госдумы и члена Совета Федерации с просьбой сохранить клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 07:11
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Космос
Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры
Впервые ученые обратили внимание на мерцание черной дыры в центре 1ES 1927 + 654 пару лет назад.
Planet Today 07:52
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Здоровье
На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков
Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Движение "Ветераны России" потребовало уволить Ксению Собчак с Первого канала в обращении, адресованном гендиректору канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву.
Газета.Ru 08:26
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru вчера в 10:26
Гаджеты
Представлена кинокамера Blackmagic URSA Mini Pro
Megaobzor.com 04:54
Общество
Рособрнадзор: Задания ЕГЭ не выходят за рамки школьной программы
Задания в ЕГЭ по химии имеют разный уровень сложности, но все они не выходят за рамки школьной программы.
Российская газета 07:52
Шоу-бизнес
Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот
Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.
Srnsk вчера в 10:11
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Здоровье
97 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
На 17 июля в Ростовской области у 11 214 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 267 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:29
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
РИА Новости 06:38
Политика
Горбачев ответил Пушкову на обвинения в «геополитической капитуляции»
Бывший президент СССР Михаил Горбачев ответил сенатору Алексею Пушкову, который обвинил его в «геополитической капитуляции».
Телеканал 360° вчера в 07:07
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Футбол
Медведева оштрафовали на 200 тысяч рублей за комментарий про «Спартак»
Комитет по этике РФС оштрафовал генерального директора "Зенита" Александра Медведева на 200 тысяч рублей за высказывания в адрес московского "Спартака".
РИА Новости 07:50
Происшествия
РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств
Известия вчера в 12:47
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете
С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
Политика
Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирному решению конфликта с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит альтернативы мирному решению конфликта на границе с Азербайджаном.
ТАСС 08:23
Общество
Тюменские следователи помогут 92-летнему ветерану ВОВ
Следственное управление СК РФ по Тюменской области окажет ветерану Великой Отечественной войны Иннокентию Кузину всю необходимую помощь.
NG72.ru 08:31
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29