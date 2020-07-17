Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМосква использует резервный фонд для восстановления экономики

Экономика столицы, как и почти все города мира, испытывает сложности на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Собянин в интервью KP.RU
 отметил, что помощь Москве просто так никто не дает — нет фонда национального благосостояния или своего Центрального банка, поэтому формировался путь и небольшой, но собственный резерв.
ПолитРоссия06:46

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Российские банки в июне получили около 70 млрд рублей прибыли

В июне российские банки заработали около 70 млрд рублей против околонулевой прибыли в мае этого года.
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Происшествия

За взятку задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук

В отношении председателя Петрозаводского городского совета возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске

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Политика

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Общество

Мэр Хабаровска обвинил участников митингов в продажности

Некоторые участники несанкционированных властями акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ходят на эти митинги за деньги.
Национальная служба новостей 05:33
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Армия и оружие

Натурализованный гражданин Эстонии погиб в Донбассе

Гражданин Эстонии Николай Ильин погиб 13 июля в ходе боестолкновений в Донбассе, он был медиком в подразделениях вооруженных сил Украины.
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Политика

В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений

Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:51
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Политика

В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала

Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
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Политика

Песков заявил, что у России и США нет повода для «медового месяца»

Отношения России и США очень близкими не были никогда, повода для "медового месяца" нет и сейчас.
ТАСС 04:28
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Футбол

Президент «Реала» заявил, что Бензема должен получить «Золотой мяч»

Карим Бензема в текущем розыгрыше испанского чемпионата забил 21 гол и сделал 8 ассистов.
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Общество

Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
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Общество

Мурашко оценил заполняемость «коронавирусных» коек в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о заполняемости коек для пациентов с коронавирусом на сегодняшний день.
Невские Новости 05:19
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Общество

Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой

Бывший журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
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Автоспорт

Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии

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Политика

Пушков заявил о невозможности существования Украины без России

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России.
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Культура

Путин поздравил композитора Рыбникова с 75-летием

Культуромания 05:06
Армия и оружие

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Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
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Ведущая чувствует себя моложе 32-летнего супруга Звезда российского ТВ Лера Кудрявцева решила пообщаться со своими подписчиками — в частности, поотвечать на самые популярные и интересные их вопросы.
WomanHit.ru 03:21
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Политика

ЕС ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность в деле MH17

В заявлении говорится, что ЕС поддерживает усилия по расследованию крушения MH17, чтобы добиться истины и наказать виновных.
Коммерсантъ вчера в 12:25
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
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Культура

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Афиша Daily вчера в 20:01
Происшествия

В Ростове-на-Дону ливень подтопил дороги и подземные переходы

Отмечается, что из-за сильного дождя затруднено движение транспорта, в экстренные службы поступают сообщения о случаях подтопления автомобилей, подземных переходов, подвалов и складов.
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Задержанному Александру Гайдуку вменяют мошенничество на 10 млн рублей

Злоумышленника задержали при получении 2 млн рублей, а всего задокументировано получение 10 млн рублей.
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Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
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Шоу-бизнес

Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой

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Нурмагомедова поставили в пример Джону Джонсу

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Audi представила в РФ юбилейную версию Audi A6 allroad quattro

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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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