с чего всё началось

Экономика столицы, как и почти все города мира, испытывает сложности на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.

Происшествия ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске Теракт планировалось должен был произойти в месте массового скопления людей, террорист хотел использовать зажигательные устройства, отмечают в ФСБ. 334

Политика ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России "Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС. 167

Общество Мэр Хабаровска обвинил участников митингов в продажности Некоторые участники несанкционированных властями акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ходят на эти митинги за деньги. 83

Армия и оружие Натурализованный гражданин Эстонии погиб в Донбассе Гражданин Эстонии Николай Ильин погиб 13 июля в ходе боестолкновений в Донбассе, он был медиком в подразделениях вооруженных сил Украины.

Политика В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 48

Футбол Президент «Реала» заявил, что Бензема должен получить «Золотой мяч» Карим Бензема в текущем розыгрыше испанского чемпионата забил 21 гол и сделал 8 ассистов.

Общество Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке. 281

Общество Мурашко оценил заполняемость «коронавирусных» коек в России Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о заполняемости коек для пациентов с коронавирусом на сегодняшний день. 2

Общество Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой Бывший журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии. 27

Политика Пушков заявил о невозможности существования Украины без России Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России. 85

Армия и оружие В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США. 444

Шоу-бизнес Кудрявцева перестала общаться с некоторыми коллегами по шоу-бизнесу Ведущая чувствует себя моложе 32-летнего супруга Звезда российского ТВ Лера Кудрявцева решила пообщаться со своими подписчиками — в частности, поотвечать на самые популярные и интересные их вопросы. 1

Происшествия В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты. 1,7K

Происшествия В Ростове-на-Дону ливень подтопил дороги и подземные переходы Отмечается, что из-за сильного дождя затруднено движение транспорта, в экстренные службы поступают сообщения о случаях подтопления автомобилей, подземных переходов, подвалов и складов. 2