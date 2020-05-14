Коронавирус
КоммерсантъМосква купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
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В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ». Об этом «Ведомостям» рассказали заммэра Москвы Владимир Ефимов и один из бывших топ-менеджеров компании. «КИТ» производит треть медицинских масок в России.Ведомости15:37
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РИА Новости вчера в 17:34
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Общество
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Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Авто
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Кино
Зрители не оценили фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
На сайте Rotten Tomatoes ленту высоко оценила половина зрителей и только треть критиков, на портале IMDb "Лицу со шрамом" поставили 5,5 из 10 баллов.
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Биоинженеры напечатали микроракету с тремя соплами, которая за счет термофореза поставила новый рекорд в скорости передвижении среди микророботов — 2,8 миллиметра в секунду.
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Здоровье
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Ведущий патологоанатом Москвы ответил на упреки Запада якобы в занижении Россией смертности от COVID-19.
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Все говорит о том, что к моменту окончания самоизоляции Юлия барановская предстанет перед своими поклонниками и зрителями с обновленным лицом.
Paparazzi.ru 12 мая в 03:52
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РБК 06:03
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13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
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Выпускники российских школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, смогут сдать столько ЕГЭ, сколько им требуется для поступления.
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