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КоммерсантъКоммерсантъМосква купила крупнейшего производителя масок в России

Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
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Москва купила крупнейшего в России производителя масок

В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ». Об этом «Ведомостям» рассказали заммэра Москвы Владимир Ефимов и один из бывших топ-менеджеров компании. «КИТ» производит треть медицинских масок в России.
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Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Коммерсантъ19:26

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Ведомости15:37

Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Московский Комсомолец18:26

Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в России

РИА Новости17:40

Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок

РБК17:36

Власти Москвы приобрели крупнейшего производителя масок в России

Lenta.ru16:28

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

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