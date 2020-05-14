Коронавирус
КоммерсантъМосква купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
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с чего всё началось
В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ». Об этом «Ведомостям» рассказали заммэра Москвы Владимир Ефимов и один из бывших топ-менеджеров компании. «КИТ» производит треть медицинских масок в России.Ведомости15:37
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Согласно документу, предусматривается возможность голосования избирателей, а также участников референдумов, по почте или путем дистанционного электронного голосования при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта России или местного референдума.
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