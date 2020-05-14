Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМосква купила крупнейшего производителя масок в России

Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
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Москва купила крупнейшего в России производителя масок

В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ». Об этом «Ведомостям» рассказали заммэра Москвы Владимир Ефимов и один из бывших топ-менеджеров компании. «КИТ» производит треть медицинских масок в России.
Ведомости15:37

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Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в России

РИА Новости17:40

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Интерфакс18:27

Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Московский Комсомолец18:26

Крупнейший в России производитель масок куплен властями Москвы

Вести.Ru20:26

Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок

РБК17:36

Власти Москвы приобрели крупнейшего производителя масок в России

Lenta.ru16:28

Москва купила крупнейшего в России производителя масок

Ведомости15:37
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Создатели «Аватара 2» поделились кадром со съемок с Кейт Уинслет

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RT на русском 12 мая в 03:01
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса

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Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
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Происшествия

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В Чите ураган повредил несколько зданий, сорвав с них крыши, сообщает "Чита.ру".
Газета.Ru вчера в 08:12
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Общество

Запущен специальный сервис для оформления выплат на детей

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Политика

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Российское правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в Федеральный закон «О полиции».
Известия вчера в 04:07
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Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия 20:54
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Политика

Зеленский продлил санкции против российских соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских сайтов и социальных сетей на территории страны.
RT на русском 17:15
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
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Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине

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На Сахалине планируют с 18 мая продолжить выход из самоизоляции

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В омском госпитале для ветеранов разместят пациентов с коронавирусом

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