Коронавирус
Газета.RuМосква может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что отмена может произойти 14 июня. "Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту", - добавил источник.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
В Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19, — это может быть сделано уже с 14 июня. Об этом РБК рассказал источник из числа компаний — партнеров столичной мэрии и подтвердил близкий к московским властям собеседник.РБК03:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Общество
В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.
Право.ру 05 июня в 14:10
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 10:00
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Петербурге
Два автомобиля столкнулись в воскресенье в Петроградском районе Петербурга, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
ТАСС 12:48
Происшествия
В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины
Полиция Приморского края организовала проверку по факту появления в социальных сетях видео, на котором мужчина загорает в чаше вечного огня на мемориале в городе Артём.
RT на русском 11:15
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Политика
Глава МИД Украины заявил о желании «оживить» нормандский формат
«Вместе с партнёрами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны», — заявил Кулеба.
RT на русском 10:52
Религия
Православные россияне отмечают праздник Святой Троицы
7 июня в России православные христиане отмечают День Святой Троицы.
Южный Федеральный 03:28
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
Политика
Колин Пауэлл: Россия не является врагом США
Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Колин Пауэлл в эфире CNN заявил, что считает, что Россиия не является врагом США.
РЕН ТВ 11:00
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Друбич празднует юбилей
Известная российская актриса Татьяна Друбич в воскресенье, 7 июня, празднует юбилей.
Аргументы недели 03:27
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо стремиться к тому, чтобы выходить из введенных из-за коронавируса мер как можно скорее.
Газета.Ru вчера в 08:42
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
Российская газета 09:25
Шоу-бизнес
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
Актера Алексея Панина выгнали с церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым.
Lenta.ru 08:38
Биатлон
Отменен чемпионат мира по летнему биатлону
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации.
Газета.Ru 12:39
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Здоровье
В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных
Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер.
Регион 64 05 июня в 11:41
Здоровье
Популярный препарат избавил больных от коронавируса
Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия.
Lenta.ru 05 июня в 06:53
Армия и оружие
На видео сняли экстремальный полет Ми-25
В сети появилось видео воздушных учений сирийских правительственных сил.
ГЛАС.RU 06:05
Общество
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
Происшествия
Пропавший в Башкирии ребенок найден живым
Шестилетний мальчик, который пропал в башкирском селе Урмантау, найден живым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.
Вести.Ru 12:58
Кино
Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»
Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor вчера в 07:57
Футбол
Вагнер Лав рассказал, когда определится с местом продолжения карьеры
Бразильский нападающий Вагнер Лав рассказал, когда станет известна информация о его новом клубе.
RT на русском 11:00
Шоу-бизнес
На фоне слухов о разводе Полина Гагарина уехала в Санкт-Петербург
В последнее время в отношении известной и популярной певицы Полины Гагариной во многих средствах массовой информации и Интернет-изданиях все чаще муссируются слухи о ее разводе с мужем – фотографом Дмитрием Исхаковым.
Bimru.ru вчера в 03:19