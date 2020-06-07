В Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19, — это может быть сделано уже с 14 июня. Об этом РБК рассказал источник из числа компаний — партнеров столичной мэрии и подтвердил близкий к московским властям собеседник.

с чего всё началось

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что отмена может произойти 14 июня. "Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту", - добавил источник.

Москва может отменить пропуска с середины июня

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