с чего всё началось

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Хоккей Новым главным тренером СКА назначен Валерий Брагин Брагин стал новым главным тренером сборной России СКА обменял нападающего Дергачева в "Витязь" СКА в 2019 году заработал больше всех клубов КХЛ СКА обменял Кагарлицкого в московское "Динамо"

Происшествия Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому. 12

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,2K

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,5K

Общество В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня. 4

Шоу-бизнес Жена Овечкина показала подарки в честь рождения второго ребенка Жена российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подарки, которые семья получила в честь рождения второго ребенка.

Здоровье В Пермском крае за сутки выявили еще 49 случаев коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, два из которых были зафиксированы посмертно. 7

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 1,2K

Происшествия Суд «виртуально» арестовал создателя бренда «Довгань» Хорошевский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест создателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве на сумму 1,5 млрд рублей. 84

Общество Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади. 5