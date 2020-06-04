Политика
Газета.RuМосква может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
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с чего всё началось
«Мы незамедлительно направили в МИД Украины ноту, в которой выразили несогласие с решениями Киевского городского совета и настоятельно попросили украинскую сторону дать им официальную оценку», — говорится в сообщении на сайте ведомства.Телеканал 360°01:30
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МИД России направил Украине ноту из-за разрыва договора аренды земли для посольства РФ
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