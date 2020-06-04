Политика
Газета.RuМосква может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
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Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия 19:53
Здоровье
Мурашко заявил о тяжелом эпидемическом процессе в ряде регионов России
Эпидемиологический процесс в некоторых российских регионах остается напряженным, заявил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ФАН вчера в 15:43
Политика
Пентагон выступил против использования закона о подавлении восстаний
Глава Пентагона Марк Эспер выступил против использования Закона о восстаниях для подавления беспорядков, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Газета.Ru вчера в 14:28
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Экономика
Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии
В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
Kazanfirst.ru 02:48
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
РБК 15:01
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами
В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.
Коммерсантъ 17:54
Происшествия
Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ 15:10
Общество
В Приморье назвали условие освобождения от изоляции прибывающих в регион
Пассажиров, прибывающих в Приморье, с 7 июня освободят от обязательного 14-дневного карантина при условии, что у них нет признаков ОРВИ, сообщает правительство региона.
РИА Новости 19:58
Происшествия
Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч кв. м
Моя Москва.онлайн 00:59
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 10:16
Гаджеты
Nokia представила свой новый телевизор с 4K и звуком от JBL
Как стало известно, буквально сегодня Nokia представила свой новый телевизор с 4K и звуком от JBL под названием Nokia Smart TV (маркировка 43CAUHDN).
Ferra 09:45
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Политика
Трамп призвал увеличить финансирование полиции в США
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил о необходимости увеличить финансирование полиции, чтобы поддержать «закон и порядок».
Росбалт 17:40
Шоу-бизнес
Сергей Романович из сериала «Ольга» стал отцом
RuNews24.ru 02:24
Общество
В Европейской части России ожидается аномальное тепло
В Европейской части России ожидается аномальное тепло в ближайшие дни.
РЕН ТВ 16:20
Политика
В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»
В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль".
Газета.Ru 16:08
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Киберспорт
Valve упростили получение уровней Battle Pass
2 июня был выпущено обновления в котором Боевой пропуск в Dota 2 получил изменения, было увеличено количество очков за действия в Battle Pass.
Vprognoze.ru вчера в 02:58
Происшествия
Перед Белым домом в США продолжаются мирные протесты
Мирные протесты продолжаются в пятницу (вечер четверга по местному времени) перед Белым домом в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 20:09
Кино
Ридли Скотт снимет нового «Чужого»
Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе.
NewInform 08:54
Футбол
Покупка центрального нападающего является приоритетом для ЦСКА
Ильзат Ахметов рискует больше не сыграть в этом году Экс-глава селекционной службы ЦСКА: история с Лариным — очередная спекуляция Мусаев официально станет главным тренером "Краснодара" к возобновлению РПЛ ЦСКА нацелился на форварда сборной Аргентины, которым интересовался "Зенит"
Metaratings 04:03
Происшествия
Посольство России в Аргентине эвакуировали из-за «минирования»
Российское посольство в Аргентине дважды за неделю эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва.
RT на русском 19:50
Армия и оружие
В МИД заявили о наращивании США военной группировки на Ближнем Востоке
США прикрываются обвинениями в адрес России для целенаправленного наращивания своей военной группировки в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:46
Экономика
Запасы зерна в госфонде могут увеличить более чем втрое
Оператор зерновых интервенций - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) - прорабатывает с Минсельхозом вопрос о формировании запасов зерна в размере 6 млн тонн, рассказал в интервью "РГ" генеральный директор ОЗК Дмитрий Сергеев.
Российская газета вчера в 03:14
Футбол
«Челси» является фаворитом в борьбе за Вернера
Газета.Ru 13:42