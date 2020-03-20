Российское генеральное консульство в Марселе, посольство России в Париже уже несколько дней предпринимают активные шаги по проработке их встречи в Марселе, но разрешение до сих пор не получено. Посольство России в Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию.

Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере

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