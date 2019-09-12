Политика

РИА НовостиРИА НовостиМосква направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова

Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
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Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова

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Россия запрашивала Интерпол о нахождении Смоленкова в США

ТАСС09:55

МИД запросил Интерпол о нахождении «шпиона ЦРУ» в США

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Россия запросила Интерпол о местонахождении «кремлевского шпиона»

URA.Ru09:46

Россия попросила США помочь найти шпиона Смоленкова

Lenta.ru09:46

МИД РФ направил в Интерпол запрос о местонахождении «шпиона» Смоленкова

Life.ru09:30
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Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
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Армия и оружие

Турция радуется соглашениям с США по северу Сирии, не понимая, что попала в ловушку

Вчерашнее первое совместное патрулирование США и Турции в районе предполагаемой «зоны безопасности» на севере Сирии транслировалось турецкими государственными каналами в прямом эфире.
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Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
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Вашингтон планирует выделить Украине военную помощь в размере около 140 миллионов долларов.
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Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
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СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ

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Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит анонимности владельцев криптовалюты.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления финансами, об этом он заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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