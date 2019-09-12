Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.

Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова

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