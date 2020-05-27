Коронавирус

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Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом в среду, 27 мая, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Первые рейсы, по ее словам, вылетят уже сегодня в Северную Осетию.
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Врачи из Москвы в среду вылетят в четыре региона для борьбы с COVID-19

РИА Новости11:48

Московские врачи вылетели в Дагестане и Северную Осетию: везут более 7000 защитных костюмов

Комсомольская правда16:03

Власти Москвы направят медиков в четыре региона для борьбы с COVID-19

РБК13:07

По поручению Собянина в регионы направят врачей для борьбы с COVID-19

Москва 2411:55

По поручению Собянина в регионы направят бригады врачей для помощи в борьбе с коронавирусом

Агентство Москва11:42

Первые бригады московских врачей отправятся в регионы для борьбы с COVID-19

Вечерняя Москва11:40

Медикаменты из Москвы станут дополнительной помощью для Ингушетии в борьбе с коронавирусом

ТАСС16:00
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Общество

Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели

Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
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Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в предстоящие выборы в США

Социальная сеть Twitter подавляет свободу слова и пытается повлиять на результаты еще не наступивших выборов президента США.
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Армия и оружие

В России начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»

«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
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Путин назначил парад Победы на 24 июня

Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который должен состояться 24 июня — в день исторического парада победителей, прошедшего в 1945 году.
RT на русском вчера в 10:31
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Графику блокбастера «Защитники» сравнили с «перлами» индийского кино

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На производство новой LADA Niva выделят средства из бюджета

Средства предоставлены под беспроцентный кредит. LADA Niva получит знакомую платформу CMF-B, только с доработками и улучшениями.
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Экономика

Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии

Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте.
Коммерсантъ 20:21
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
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Общество

Еще восемь больных коронавирусом появились на Сахалине

В Сахалинской области коронавирус подтвердился еще у восьми человек — все они прилетели двумя рейсами из Новосибирска и Москвы.
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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
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В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом

Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
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Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru 04:48
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.
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Здоровье

Педиатры предупредили об опасности медицинских масок для малышей

Несмотря на коронавирус, малышам до двух лет носить медицинские маски опасно, утверждают в Ассоциации педиатров Японии, где накануне отменили введенный ранее режим ЧС из-за этого заболевания.
Вести.Ru вчера в 04:56
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Экономика

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс 25 мая в 05:09
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Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч человек

Общее число летальных исходов от осложнений течения коронавируса в Соединённых Штатах составило 100 047 человек.
News.ru 17:58
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России

Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России.
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Автоспорт

Хайдфельд: Шумахер заменит Джовинацци в Alfa Romeo в 2020-м

В 2020 году Мик Шумахер продолжит выступать в Формуле 2. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера проведет свой второй сезон за команду Prema.
Motorsport.com Россия 08:25
Общество

Рослесхоз прокомментировал риск повторения лета-2010

Отвечая на вопрос о риске повторения сценария 2010 года, в Рослесхозе сообщили, что из-за погодных аномалий прогнозирование превышения показателей пожарной опасности лесов и торфяников осложнено.
Известия 20:39
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Политика

Экс-глава Чувашии находится в реанимации в Петербурге

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга.
News.ru 11:15
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Общество

Заморозки с отрицательными температурами продолжатся в Алтайском крае

Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о том, что после сильной жары, штормового ветра и похолодания, которые имели место на этой неделе, в регионе продолжатся заморозки.
Алтапресс 19:00
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
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Политика

Политолог объяснил «сакральный смысл» брошенной Путиным ручки

Политолог Марат Баширов в разговоре с журналистами сообщил, какой скрытый смысл кроется в жесте президента России Владимира Путина с брошенной на стол авторучкой.
News.ru 06:18
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Общество

На детские пособия в 10 тысяч рублей решили «поохотиться» бывшие мужья

Невские Новости 20:34
Здоровье

Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости 20:21
Общество

Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов

Ранее Минпросвещения сообщило, что в 2020 году 9-классники не будут сдавать ОГЭ.
Rambler News Service 12:11
Армия и оружие

Сирия: террористы везут странный секретный груз на посты армии Турции

На встрече планировалось выработать план совместных действий, направленных в первую очередь против правительственных сил и российского военного контингента в Сирии, а также по реализации турецких планов на территории страны.
Rusvesna.su 20:30
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