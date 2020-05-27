Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом в среду, 27 мая, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Первые рейсы, по ее словам, вылетят уже сегодня в Северную Осетию.

Москва направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19

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