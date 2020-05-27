Коронавирус
ИзвестияМосква направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19
Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом в среду, 27 мая, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Первые рейсы, по ее словам, вылетят уже сегодня в Северную Осетию.
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Московские врачи вылетели в Дагестане и Северную Осетию: везут более 7000 защитных костюмов
Комсомольская правда16:03
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Здоровье
Жертвами коронавируса в США стали более 100 тыс. человек
Напомним, президент США Дональд Трамп отметил, что общее число жертв коронавируса в США превысит 100 тыс. человек, однако эта цифра была бы в разы больше, если бы он не принял своевременные меры.
Взгляд.ру 17:49
Наука
Лекарство от гепатита симепревир оказалось эффективно против COVID-19
Исследование специалистов, которое появилось в библиотеке bioRxiv, показало, что лекарство от гепатита симепревир оказалось эффективно против COVID-19.
Любимый город 17:20
Общество
Власти Москвы установили правила прогулок на свежем воздухе
Вечерняя Москва 13:29
Общество
Журналисты заметили на руке Кадырова медицинский катетер
Московский Комсомолец 09:00
Экономика
Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
Здоровье
Вахтовики-сахалинцы попросили отменить для них обсервацию
Сахалинцы, работающие на острове вахтовым методом, попросили губернатора отменить для них обсервацию и ввести другие меры контроля в период пандемии.
РИА Сахалин-Курилы 02:42
Энергетика
В Счетной палате РФ рассказали о запасах нефти и газа
Как сообщается в отчете Счетной палаты России "Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах", разведанных запасов нефти в стране хватит на 35 лет, а природного газа - на 50 лет.
Московский Комсомолец 18:09
Футбол
Холанд получил травму в матче с «Баварией»
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не смог доиграть до финального свистка встречу 28-го тура чемпионата Германии против «Баварии» из Мюнхена.
ProstoProSport вчера в 14:10
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем
Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец 12:32
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 14:13
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости вчера в 04:13
Политика
Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию
Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
REGNUM 15:11
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
Космос
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Автоспорт
Всемирный совет ФИА утвердил новый регламент «Формулы-1» на 2021 год
Всемирный совет ФИА утвердил изменения регламента «Формулы-1», которые вступят в силу в 2021 году.
Sports.ru 15:00
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Симферополь, 27 мая 2020, 21:52 — REGNUM Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов, сообщается в его паблике в Facebook 27 мая.
REGNUM 14:52
Авто
Названа дата дебюта нового Volkswagen Nivus
Немецкая компания определилась с датой дебюта нового бюджетного кроссовера Nivus, который предназначен для стран Латинской Америки.
SpeedMe вчера в 05:05
Кино
Режиссер «Доктора Стрэнджа» снимет продолжение «Лабиринта»
Культуромания 15:44
Общество
У главы Удмуртии выявили коронавирус
У главы Удмуртии Александра Бречалова выявили коронавирус. Об этом он сообщил во время прямого эфира в социальных сетях.
Российская газета 11:14
Политика
Die Welt: США проиграют от выхода из Договора об открытом небе
Эксперты немецкого издания Die Welt заявили, что выход Соединенных Штатов из Договора об открытом небе будет проигрышным ходом для самого Вашингтона.
Военное дело 00:55
Общество
Синоптик заявил о снижении с 1 июня температуры в Европейской России
В Европейской части России с понедельника, 1 июня, ожидается понижение температуры на 8—9 °С. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 18:07
Кино
У «Джона Уика» было другое название, но Киану Ривз сорвал планы студии
Как рассказал в интервью порталу ComicBook один из сценаристов франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад, изначально первый фильм о Джоне Уике должен был называться Scorn (что можно перевести как «Презрение» или «Насмешка»), но под влиянием Киану Ривза студия решила изменить своим начальным планам и вынесла в заголовок имя главного героя.
Popcornnews.ru 17:00
Общество
Роспотребнадзор назвал условия открытия детских лагерей
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы детских оздоровительных лагерей.
РИА Новости 12:35
Здоровье
В России создали тест, определяющий стадию заболевания Covid-19
В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики Covid-19 в мире по точности и охвату населения.
Евразия Daily 09:45
Общество
Вирусолог объяснил невосприимчивость части россиян к коронавирусу
Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн дал развернутый ответ СМИ, почему некоторые люди невосприимчивы к опасной инфекции.
Evo-rus.com 14:14
Политика
США готовятся ввести новые санкции против «Северного потока-2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что в Белом доме работают над новым пакетом санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2».
Суть событий вчера в 14:55