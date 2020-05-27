Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

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