Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМосква направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Власти Москвы направят медиков в четыре региона для борьбы с COVID-19

РБК13:07

Первые бригады московских врачей отправятся в регионы для борьбы с COVID-19

Вечерняя Москва11:40

Первые рейсы со столичными врачами отправятся в регионы РФ в среду

РИАМО11:54

Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

RT на русском11:52

Врачи из Москвы в среду вылетят в четыре региона для борьбы с COVID-19

РИА Новости11:48

По поручению Собянина в регионы направят бригады врачей для помощи в борьбе с коронавирусом

Агентство Москва11:42

По поручению Собянина в регионы направят врачей для борьбы с COVID-19

Москва 2411:55
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Шоу-бизнес

Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании

Украинская певица Ани Лорак лишила бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в компании, которая была зарегистрированной в России.
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Общество

В Свердловской области обнародовали санитарную декларацию

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил санитарную декларацию для предпринимателей.
REGNUM 12:15
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Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
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Общество

Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков

Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
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Общество

Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере

Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском 13:08
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
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Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Известия 12:35
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Здоровье

Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

Медики клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге массово увольняются из-за коронавируса, рассказал главврач Яков Накатис.
Lenta.ru вчера в 10:13
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
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Политика

Путин поддержал выдвижение главы Смоленской области на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение действующего главы Смоленской области Алексея Островского на предстоящих выборах руководителя региона в случае, если он примет в них участие.
Rambler News Service 10:02
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Шоу-бизнес

Шнуров обозвал Пригожина матерным словом

Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 04:09
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Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
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Энергетика

Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин

В соответствии с демпфером нефтяники платят в бюджет часть прибыли при более высоких ценах на бензин и дизельное топливо на российских АЗС, чем при поставках на экспорт (а при более низких ценах на внутреннем рынке — получают компенсации из бюджета).
РБК 05:00
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Общество

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
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Политика

Die Welt: США проиграют от выхода из Договора об открытом небе

Эксперты немецкого издания Die Welt заявили, что выход Соединенных Штатов из Договора об открытом небе будет проигрышным ходом для самого Вашингтона.
Военное дело 00:55
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия вчера в 02:08
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Религия

28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня

7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
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Шоу-бизнес

Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье

На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо 10:37
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
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«Бавария» обыграла «Боруссию» в чемпионате Германии по футболу

Vprognoze.ru вчера в 15:47
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Москвичку нашли мертвой в квартире с тремя детьми

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир тело мертвой москвички и ее сожителя.
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На РС вышли демки ремейков Destroy All Humans! и System Shock, а также Desperados III

Сегодня на РС состоялся релиз сразу трёх демоверсий: ремейков Destroy All Humans! и System Shock, а также Desperados III.
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Режиссёр This is the Zodiac Speaking анонсировал FMV-триллер AIDA

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Игромания.ру 13:28
Политика

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре мировой рынок нефти, пишет Кремль.
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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