Пятерку городов с самыми быстрорастущими ценами на новостройки замкнули Краснодар и Волгоград. В Казани средняя стоимость квадратного метра в новостройках в 2020 году выросла на 21,6 процента с 78 129 до 94 967 рублей, а в Санкт-Петербурге – на 21,5 процента с 91 714 до 111 387 рублей.

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С чего всё началось Казань, Петербург и Челябинск лидируют по росту цен на жилье в России По словам Зайцева, в пятерку городов с самым динамичным ростом цен на новостройки по итогам 2020 года вошли Краснодар, где средняя цена выросла на 20,2% (с 50,2 тыс. до 60,3 тыс. за кв. м), а также Волгоград с ростом в 17,4% (с 46,5 тыс. рублей до 55,0 тыс. рублей за кв. м). ТАСС 00:07