Кремль "никак не реагирует" на нежелание Канады подключать российскую сторону к участию в саммите G7, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Москва не реагирует на позицию Канады по подключению России к G7

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