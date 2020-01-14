Политика

RT на русскомRT на русскомМосква не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД

Ранее Франция, Германия и Великобритания заявили, что они запустили механизм разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки. Это решение принято в связи с прекращением Ираном выполнения части обязанностей по СВПД.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
"Решение европейских участников СВПД перейти к запуску механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36 СВПД, и их обращение на этот счет к Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, являющемуся координатором Совместной комиссии СВПД, вызывает глубокое разочарование и серьезную озабоченность", — заявили
 в МИД.
РИА Новости11:55

Подробнее о событии

МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

РИА Новости12:16

В ООН отреагировали на запуск механизма разрешения споров по иранской ядерной сделке

ТК Звезда13:40

Москва объяснила последствия решения «евротройки» по СВПД

Взгляд.ру12:01

ООН призвала участников СВПД принять меры по сохранению сделки

Известия13:28

ООН призывает сохранить ядерную сделку по Ирану

Российская газета12:56

Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД

RT на русском11:52

Зариф назвал стратегической ошибкой решение европейских стран по ядерной сделке

ТАСС13:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Здоровье

В Кизляре произошла вспышка острой кишечной инфекции

Молодежь Дагестана 13:24
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой

Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.
Дни24 12:57
Политика

В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
РБК 13:50
Политика

Около 500 тысяч украинцев получили гражданство России в 2019 году

В 2019 году около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство.
RT на русском 12:03
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука у несостоявшейся невестки

Мария Шукшина впервые встретилась со своим внуком Марком.
7Дней.ру 12:13
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском 02:02
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:24
Баскетбол

«Химки» уступили «Валенсии» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Валенсия» обыграла «Химки» (84:75).
Спорт-Экспресс 13:39
Политика

США ввели новые санкции против Северной Кореи

Напомним, на минувшей неделе Пхеньян отказался продолжать переговоры с Вашингтоном о снятии санкций взамен на полную денуклеаризацию, заявив, что сначала Соединённые Штаты должны прекратить военные учения у берегов КНДР.
REGNUM 10:57
Экономика

Четверть новостроек в России продается через эскроу-счета

В России доля проектов строительства жилья, которые предусматривают использование счетов эскроу, на 1 января превысила 25% объема всего жилья, строящегося с привлечением средств граждан, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".
РИА Новости вчера в 04:28
Авто

В сети появились изображения нового универсала Kia Optima

В нашей стране KIA Optima нового поколения появится во второй половине 2020 года.
Тарантас Ньюс 13:34
Биатлон

Норицын объяснил ситуацию вокруг выступления Павловой в Рупольдинге

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал ситуацию вокруг возможного выступления Евгении Павловой на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Чемпионат 06:39
Игры

В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

Мой Брянск 12 января в 05:26
Спорт

Сборная России лидирует в медальном зачете юношеских Олимпийских игр

Спорт-Экспресс 10:25
Политика

Из-за санкций посольство РФ в США не может запустить компьютерную сеть

Замглавы российского МИД Евгений Иванов заявил, что из-за санкций диппредставительство РФ в Соединенных Штатах два года не может запустить компьютерную сеть, пишет Интерфакс.
Аргументы и Факты 11:18
Общество

В Ростове здание Театра кукол перешло в собственность РПЦ

Городской репортер 02:26
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 05:50
Хоккей

Артемий Панарин набрал пять очков в дерби Нью-Йорка

Вести.Ru вчера в 21:55
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Технологии

Microsoft прекратил поддержку Windows 7

Компания Microsoft настоятельно рекомендует всем своим пользователям обновить ПО до Windows 10.
ToDay News Ufa вчера в 06:06
Культура

Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
РБК 13:24
Происшествия

В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
РИА Новости 13:31
Биатлон

Тихонов про Губерниева: Ни один мошенник не имел такой репутации

Ни один мошенник не имел такого (не имел такой репутации), чтобы его поливали матом.
МК-Спорт 10:05
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:57
Здоровье

Наступает сезон обострения вирусных заболеваний

В период сезонной эпидемии хотим напомнить: ГРИПП - опасное заболевание, нередко приводящее к возникновению пневмонии, осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, обострению хронических заболеваний.
Новости Курортного района Санкт-Петербурга вчера в 03:04
Общество

В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Известия 10:11
Футбол

«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы

Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.
ТАСС Спорт 02:52
Энергетика

«Сафмар» начал поставки нефти в Белоруссию

Представитель "Сафмара", в который входит "Русснефть", сообщал ТАСС, что добыча нефти компаниями группы "Сафмар" в 18 млн тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному Министерством энергетики РФ графику.
ТАСС 11:47
Кино

Джаред Лето превращается в вампира в трейлере «Морбиуса»

ИА InterMedia вчера в 14:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Совместный всеобъемлющий план действий
Политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции - пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное