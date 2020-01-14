с чего всё началось

Ранее Франция, Германия и Великобритания заявили, что они запустили механизм разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки. Это решение принято в связи с прекращением Ираном выполнения части обязанностей по СВПД.

Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД

Шоу-бизнес Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.

Политика Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.

Политика США ввели новые санкции против Северной Кореи Напомним, на минувшей неделе Пхеньян отказался продолжать переговоры с Вашингтоном о снятии санкций взамен на полную денуклеаризацию, заявив, что сначала Соединённые Штаты должны прекратить военные учения у берегов КНДР.

Экономика Четверть новостроек в России продается через эскроу-счета В России доля проектов строительства жилья, которые предусматривают использование счетов эскроу, на 1 января превысила 25% объема всего жилья, строящегося с привлечением средств граждан, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".

Биатлон Норицын объяснил ситуацию вокруг выступления Павловой в Рупольдинге Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал ситуацию вокруг возможного выступления Евгении Павловой на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Здоровье Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи «Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.

Технологии Microsoft прекратил поддержку Windows 7 Компания Microsoft настоятельно рекомендует всем своим пользователям обновить ПО до Windows 10.

Происшествия В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.

Общество На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.

Здоровье Наступает сезон обострения вирусных заболеваний В период сезонной эпидемии хотим напомнить: ГРИПП - опасное заболевание, нередко приводящее к возникновению пневмонии, осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, обострению хронических заболеваний.

Общество В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.