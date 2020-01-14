Политика
RT на русскомМосква не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД
Ранее Франция, Германия и Великобритания заявили, что они запустили механизм разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки. Это решение принято в связи с прекращением Ираном выполнения части обязанностей по СВПД.
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с чего всё началось
"Решение европейских участников СВПД перейти к запуску механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36 СВПД, и их обращение на этот счет к Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, являющемуся координатором Совместной комиссии СВПД, вызывает глубокое разочарование и серьезную озабоченность", — заявили в МИД.РИА Новости11:55
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В Кизляре произошла вспышка острой кишечной инфекции
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Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой
Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.
Политика
В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing
Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
Политика
Около 500 тысяч украинцев получили гражданство России в 2019 году
В 2019 году около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина забрала внука у несостоявшейся невестки
Мария Шукшина впервые встретилась со своим внуком Марком.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Баскетбол
«Химки» уступили «Валенсии» в Евролиге
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Валенсия» обыграла «Химки» (84:75).
Политика
США ввели новые санкции против Северной Кореи
Напомним, на минувшей неделе Пхеньян отказался продолжать переговоры с Вашингтоном о снятии санкций взамен на полную денуклеаризацию, заявив, что сначала Соединённые Штаты должны прекратить военные учения у берегов КНДР.
Экономика
Четверть новостроек в России продается через эскроу-счета
В России доля проектов строительства жилья, которые предусматривают использование счетов эскроу, на 1 января превысила 25% объема всего жилья, строящегося с привлечением средств граждан, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".
Авто
В сети появились изображения нового универсала Kia Optima
В нашей стране KIA Optima нового поколения появится во второй половине 2020 года.
Биатлон
Норицын объяснил ситуацию вокруг выступления Павловой в Рупольдинге
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал ситуацию вокруг возможного выступления Евгении Павловой на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Спорт
Сборная России лидирует в медальном зачете юношеских Олимпийских игр
Политика
Из-за санкций посольство РФ в США не может запустить компьютерную сеть
Замглавы российского МИД Евгений Иванов заявил, что из-за санкций диппредставительство РФ в Соединенных Штатах два года не может запустить компьютерную сеть, пишет Интерфакс.
Общество
В Ростове здание Театра кукол перешло в собственность РПЦ
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Хоккей
Артемий Панарин набрал пять очков в дерби Нью-Йорка
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Технологии
Microsoft прекратил поддержку Windows 7
Компания Microsoft настоятельно рекомендует всем своим пользователям обновить ПО до Windows 10.
Культура
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
Происшествия
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
Биатлон
Тихонов про Губерниева: Ни один мошенник не имел такой репутации
Ни один мошенник не имел такого (не имел такой репутации), чтобы его поливали матом.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Здоровье
Наступает сезон обострения вирусных заболеваний
В период сезонной эпидемии хотим напомнить: ГРИПП - опасное заболевание, нередко приводящее к возникновению пневмонии, осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, обострению хронических заболеваний.
Общество
В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы
Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.
Энергетика
«Сафмар» начал поставки нефти в Белоруссию
Представитель "Сафмара", в который входит "Русснефть", сообщал ТАСС, что добыча нефти компаниями группы "Сафмар" в 18 млн тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному Министерством энергетики РФ графику.
Кино