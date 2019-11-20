Политика
Газета.RuМосква обсуждает с Киевом прямую закупку 15 млрд кубов газа в год
Россия ведет переговоры с Украиной о прямых поставках 15 млрд кубометров газа в год. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака.
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Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Футбол
Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино
К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Общество
Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян
Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные".
Наука
В США создали скользкое покрытие для унитазов
В США разработали специальное скользкое покрытие для унитазов.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Теннис
Надаль победил Хачанова в матче Кубка Дэвиса
Происшествия
В Челнах мать 6-летнего «водителя» привлекли к ответственности
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк заподозрила мужа в изменах
По признаниям друга Петра, Анастасия стала жутко ревнивой и постоянно изводила мужа подозрениями в изменах.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Общество
Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей
Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
Путин прокомментировал обвинения во вмешательстве Украины в выборы в США
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обвинения Украины во вмешательстве в выборы в США.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
Происшествия
Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Политика
Зеленский заявил о необходимости поменять депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора со школьниками заявил, что пора менять нынешних депутатов Верховной Рады.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Политика
В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Политика
Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по интеграции
Как прошли переговоры в Горках Во вторник, 19 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев в подмосковных Горках принимал белорусского коллегу Сергея Румаса — в рамках традиционного ежегодного заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
Технологии
Опубликованы эскизы геймпада для PlayStation 5
Эскизы из нового патента Sony показали, как может выглядеть геймпад предстоящей консоли PlayStation 5. Изображения 19 ноября сопубликовал портал Engadget.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую
Певец Прохор Шаляпин расстался со своей любимой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Общество
Депутаты внесли в Госдуму свой законопроект об ОСАГО
Депутаты от всех фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату свой вариант законопроекта об ОСАГО.
Наука
На плато Наска нашли 143 геоглифа
Японские исследователи нашли на плато Наска 143 ранее неизвестных геоглифа, сообщается в пресс-релизе университета Ямагата.
Наука
Учёные признали человеческий шум глобальным загрязнителем
Британские специалисты провели исследование и выяснили, что человеческий гомон не только оказывает негативное влияние на некоторых животных, но и является основным глобальным загрязнителем на планете.
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Происшествия
Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине
В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.