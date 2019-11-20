Политика

Газета.RuГазета.RuМосква обсуждает с Киевом прямую закупку 15 млрд кубов газа в год

Россия ведет переговоры с Украиной о прямых поставках 15 млрд кубометров газа в год. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака.
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