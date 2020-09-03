Польша продолжает открыто вмешиваться в дела Белоруссии и поддерживать сторону оппозиции, в том числе и финансово. Об этом во время прошедшего в четверг брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

С чего всё началось Захарова обвинила Варшаву во вмешательстве в дела Белоруссии Москва призывает Варшаву отказаться от подрыва суверенитета Белоруссии, вернуться к нормам международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости 09:18