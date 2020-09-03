Захарова заявила о поддержке белорусской оппозиции со стороны Польши
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Польша продолжает открыто вмешиваться в дела Белоруссии и поддерживать сторону оппозиции, в том числе и финансово. Об этом во время прошедшего в четверг брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Захарова обвинила Варшаву во вмешательстве в дела Белоруссии
Москва призывает Варшаву отказаться от подрыва суверенитета Белоруссии, вернуться к нормам международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости09:18
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