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Южный Федеральный
Южный Федеральный

Захарова заявила о поддержке белорусской оппозиции со стороны Польши

Польша продолжает открыто вмешиваться в дела Белоруссии и поддерживать сторону оппозиции, в том числе и финансово. Об этом во время прошедшего в четверг брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Захарова обвинила Варшаву во вмешательстве в дела Белоруссии

Москва призывает Варшаву отказаться от подрыва суверенитета Белоруссии, вернуться к нормам международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости09:18
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Газета.Ru

Москва обвинила Польшу в финансовой поддержке протестов в Белоруссии

Газета.Ru12:34
РБК

Захарова заявила о неприкрытом вмешательстве Польши в дела Белоруссии

РБК11:06
Известия

Захарова заявила о финансировании оппозиции Белоруссии со стороны Польши

Известия09:18
РИА Новости

Захарова обвинила Варшаву во вмешательстве в дела Белоруссии

РИА Новости09:18
RT на русском

Захарова отметила попытки польских властей вмешаться в дела Белоруссии

RT на русском09:19
Интерфакс

МИД РФ обвинил Польшу в финансовой поддержке протестов в Белоруссии

Интерфакс09:17
ТАСС

Захарова заявила, что Польша продолжает неприкрытое вмешательство в дела Белоруссии

ТАСС09:09

В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».
Ведомости13:12
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В Вашингтоне от Вучича потребовали признания независимости Косово

Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что от президента республики Александра Вучича на переговорах в Вашингтоне потребовали признать независимость Косово, сообщает газета "Вечерние новости".
Газета.Ru13:35
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Московские врачи составят спецдиеты для воспитанников детдомов Крыма

Кузнецова напомнила, что во время инициированного ею недавнего посещения дома ребенка "Елочка" в Симферополе и Белогорского дома-интерната московские врачи и сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка обнаружили, что воспитанникам учреждений с тяжелыми заболеваниями и дефицитом массы тела не подобрали спецпитание.
Российская газета07:48
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Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
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