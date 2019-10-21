Визы США для участия в работе Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в этом году не получили восемь представителей МИД РФ, Минобороны и госкорпорации "Роскосмос".

с чего всё началось

Власти США заблокировали полноценную работу делегации Российской Федерации и ряда других государств в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения, не выдав их представителям визы. Об этом заявил зампостпреда РФ при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.

Москва обвинила Вашингтон в блокировке работы России в ООН

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