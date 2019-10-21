Политика

Утро.ruУтро.ruМосква обвинила Вашингтон в блокировке работы России в ООН

Власти США заблокировали полноценную работу делегации Российской Федерации и ряда других государств в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения, не выдав их представителям визы. Об этом заявил зампостпреда РФ при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
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с чего всё началось

США не выдали визы восьми россиянам для участия в работе Первого комитета ГА ООН

Визы США для участия в работе Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в этом году не получили восемь представителей МИД РФ, Минобороны и госкорпорации "Роскосмос".
ТАСС15:10

Подробнее о событии

МИД обвинил США в невыдаче виз половине делегации России в комитет ООН

РБК17:44

Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН

RT на русском16:09

Визы для работы на ГА ООН не получили сотрудники Минобороны и «Роскосмоса»

РИА Новости16:22

Россия будет «твердо настаивать» на переносе комитета ГА ООН

Взгляд.ру15:39

Визовая война: США блокируют работу россиян из Первого комитета ГА ООН

РЕН ТВ15:18

США не выдали визы восьми россиянам для участия в работе Первого комитета ГА ООН

ТАСС15:10

Зампостпреда России указал на блокировку США работы РФ в комитете ГА ООН

Известия15:43
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 22:18, Ашберн
Происшествия

Калининградец умер от ожога кипятком из батареи в отделении полиции

В Калининграде 36-летний мужчина, повредивший батарею отопления в отделе полиции, скончался от термических ожогов.
Российская газета 10:08
Армия и оружие

Эрдоган пообещал предпринять шаги по Сирии после встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал «предпринять необходимые шаги» по Сирии, после того как встретится с российским президентом Владимиром Путиным 22 октября в Сочи.
РБК 15:38
Футбол

Объявлена первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»

Газета.Ru 16:20
Политика

Раскрыты детали учений по обеспечению надежности Рунета

Правительство России утвердило положение об учениях по надежному Рунету.
Lenta.ru 17:37
Общество

Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне по делу об экстрадиции

РИА Новости 09:37
Армия и оружие

Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Газета.Ru 20:41
Кино

В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»

Piter.tv 14:05
Общество

Операторы выступили против передачи частот «Ростелекому» без конкурса

«Мегафон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения «Ростелекому» радиочастот 2300–2400 МГц.
Мойка78 20:31
Музыка

На концерте группы «Руки вверх» в Сыктывкаре внезапно выступил Шура

Pro Город Сыктывкар 17:35
Происшествия

Чеченский мотоциклист избил журналиста в Крыму

Lenta.ru 09:01
Происшествия

22 октября в Ярославской области объявлено днём траура

REGNUM 16:14
Общество

На Украине создали департамент по расследованию дел Евромайдана

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ о создании специального департамента, который будет заниматься расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами 2013–2014 годов на Украине.
РБК 19:53
Армия и оружие

На границе Ростовской области с Украиной замечена военная техника

В жилых районах у пункта пропуска «Новоазовск» под Таганрогом на украинской границе наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнаружили военную технику.
161.ru 12:32
Общество

В России вошли в моду десятиметровые квартиры

Минимальный метраж квартиры-студии в российских городах-миллионниках в 2018 году составлял 12 квадратных метров, в 2019-м показатель снизился до 10 квадратных метров.
Lenta.ru 20:18
Происшествия

На уральском заводе эвакуировали 50 рабочих из-за разлива жидкой меди

На заводе «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) в Верхней Пышме (Свердловская область) произошел разлив жидкой меди из медеплавильной печи.
РБК 22:07
Политика

Die Welt: Путин победил в Сирии без войны

Журналист немецкого издания Die Welt Михаэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин смог одержать победу в Сирии, не прибегая к военным действиям, сообщает Ura.ru.
Национальная служба новостей 04:44
Футбол

«Зенит» опубликовал командное фото. Там есть Кокорин

«Зенит» опубликовал командное фото сезона-2019/20.
Sports.ru 19:12
Политика

Путин поручил Голодец заняться документальным кино

На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ей.
REGNUM 21:05
Здоровье

В Минздраве назвали альтернативу антибиотикам

Как пояснил один из директоров группы российских фармкомпаний Михаил Самсонов, устойчивость к тем или иным антибиотикам сейчас наблюдается у 75% жителей России, что вызвано хаотичным применением этих препаратов.
Rambler News Service 10:22
Политика

Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита

Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.
RT на русском 16:36
Космос

Роскосмос рассекретил документы о первом многоместном корабле «Восход»

News.ru 08:09
Политика

МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом

Как ранее писал News.ru, в декабре 2018 года на заседании Палаты представителей Конгресса США было принято решение признать голод в 1932–1933 годах на Украине «геноцидом украинского народа».
News.ru 17:57
Общество

Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 09:58
Футбол

На матче «Зенита» в Лейпциге ожидается аншлаг

На матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и российским «Зенитом» ожидаются полные трибуны.
Sportbox.RU 12:09
Здоровье

Болят челюсть и плечо – вызывайте кардиолога

Чернышев отмечает, что боль у таких пациентов может возникать в области левого плеча или челюсти, желудка, пищевода.
Live24 07:31
Политика

Эксперты проанализировали риски в случае реформы системы выборов в Думу

Пять категорий округов Эксперты Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) подготовили аналитическую записку о том, как может сказаться на расстановке партийно-политических сил возможное изменение системы выборов в Госдуму в 2021 году.
РБК 21:00
Политика

Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета

Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
РБК 17:58
Политика

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru 20:30
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Культура

Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву

РИА Новости 08:45
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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