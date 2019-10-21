Политика
Вести.RuВосьми представителям МИД, Минобороны и Роскосмоса не дали визы США
Восемь представителей МИД РФ, Минобороны и госкорпорации Роскосмос в этом году не получили визы США для участия в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов во время заседания этого комитета.
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Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией
Ранее, 9 октября Турция начала на границе с Сирией военную операцию «Источник мира» против террористов и курдских формирований.
Ведомости 01:52
Политика
Трамп намерен заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп снова заявил о своем намерении заключить ядерную сделку с Россией и Китаем. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:45
Армия и оружие
Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
Вести.Ru вчера в 10:36
Общество
Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами
21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Известия вчера в 12:26
Происшествия
На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погиб один человек
Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС 02:09
Музыка
На концерте группы «Руки вверх» в Сыктывкаре внезапно выступил Шура
Pro Город Сыктывкар вчера в 17:35
Шоу-бизнес
Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза
Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.
Woman.ru вчера в 15:45
Экономика
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Общество
Милонов призвал ограничить в РФ продажу детского шампанского
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил ограничить продажу детского шампанского в России, направив соответствующее обращение главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.
Экономика сегодня 01:29
Политика
Путин обсудил с Голодец вопрос развития спорта в России
Президент России Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец.
RT на русском вчера в 18:46
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Происшествия
Был опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что губернатор Красноярского края Александр Усс выразил свои соболезнования родным и близким погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе.
ФедералПресс 19 октября в 14:19
Футбол
Названа первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»
Сегодня станут известны все 30 номинантов на «Золотой мяч». France Football решило называть фамилии претендентов постепенно.
Soccer.ru вчера в 16:22
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 03:33
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Космос
В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель
В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель.
RT на русском 01:28
Здоровье
Новая крыша для больницы стоит 4,5 млн рублей
Мега-Маркс вчера в 08:45
Политика
В Канаде завершилось голосование на парламентских выборах
Голосование на очередных парламентских выборах завершилось в понедельник в Канаде.
ТАСС 02:04
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия вчера в 09:25
Кино
Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»
Piter.tv вчера в 14:51
Политика
Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой, однако лидеры западных стран объявили себя выигравшей стороной, не учитывая, как это будет воспринято в России.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Газета.Ru вчера в 21:53
Общество
Стало известно об угрозе прорыва Горьковской плотины
Руководитель Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Виктор Данилов-Данильян во время выступления в Совете Федерации заявил, что на Горьковской плотине (Нижегородская гидроэлектростанция) отсутствуют сооружения, которые предусматривают ее устойчивость.
Московский Комсомолец вчера в 13:27
Авто
Автомобили каршеринга стали продавать пользователям
Каршеринг YouDrive с сегодняшнего дня начинает "взаимовыгодное сотрудничество" со своими клиентами.
Новые автомобили вчера в 07:23
Происшествия
Мебельный склад горит в Новосибирске
В Новосибирске загорелся мебельный склад. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:21
Армия и оружие
Спецназ США бежал из Сирии, выдавая себя за курдских женщин
Ведь получается, что из Сирии спецназ США бежал, выдавая себя за курдских женщин.
ВладТайм вчера в 03:22
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Российская газета 20 октября в 13:20
Футбол
Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного
Lenta.ru вчера в 14:11
Политика
Экс-нардеп обвинил премьера Украины в домогательствах к юноше
Бывший депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к сыну своего знакомого.
Известия вчера в 18:55