с чего всё началось

Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.

Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса

Кино Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году. 118

Общество Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета. 927

Игры В «Epic Games Store» раздадут GTA V Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве. 12

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 7

Политика Мнучин заявил о возможном обвале экономики США Вашингтон, 14 мая 2020, 03:40 — REGNUM Промедление при отмене ограничительных мер в Соединенных Штатах, введённых из-за пандемии коронавируса нового типа, может нанести серьезный урон американской экономике, заявил глава минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.

Армия и оружие Hot Cars составило список самых устрашающих военных кораблей Обозреватель издания Hot Cars составил список кораблей, которые, по его мнению, не имеют себе равных в своей устрашающей мощи.

Кино Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. 7

Футбол В «Барселоне» исключили подписание Неймара Советник президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу Карлес Рексач прокомментировал информацию, что клуб рассматривает подписание форварда «ПСЖ» Неймара.

Экономика ФБР расследует участие компаний ЕС в торговле венесуэльской нефтью ФБР ведет расследование в отношении компаний из ЕС и Мексики, предположительно вовлеченных в торговлю венесуэльской нефтью, в рамках сбора информации для минфина США о возможном нарушении санкций.

Политика МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России. 685

Общество В Курске из БСМП уволился главврач Мильцын прибыл в Курск из Москвы, в декабре его назначили на должность главврача БСМП. 5

Культура Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование. 2

Экономика Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая. 37

Шоу-бизнес Мадонна показала себя в нижнем белье после слухов о пластике ягодиц На днях певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в белье и рассказала, что проходит восстановление после операции на колене.

Гаджеты Зеркальный Honor 30 выходит уже 19 мая Сегодня на официальной страничке Honor в китайской социальной сети Weibo появилась информация о скором выходе новой версии смартфона Honor 30, которая поступит в продажу 19 мая. 1

Здоровье Инфекционист рассказал, кто первым должен получить вакцину от COVID-19 Вакцина от коронавируса появится не раньше осени, и первыми ее должны получить люди из групп риска, а также те, чья работа связана с большим количеством контактов и опасностью заражения, заявила в интервью РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы "Шамир Асаф А Рофе", специалист по инфекционным болезням Галина Гольцман.