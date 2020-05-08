Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая

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