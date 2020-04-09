С 13 мая отменены поезда сообщением Москва-Архангельск. Пассажиры смогут отправиться в другие дни или вернуть деньги за билеты, сообщили на сайте ОАО «РЖД».

Москва отменяет железнодорожное сообщение с Архангельском в мае

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