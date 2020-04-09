Коронавирус
Аргументы и Факты - АрхангельскМосква отменяет железнодорожное сообщение с Архангельском в мае
С 13 мая отменены поезда сообщением Москва-Архангельск. Пассажиры смогут отправиться в другие дни или вернуть деньги за билеты, сообщили на сайте ОАО «РЖД».
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Из-за коронавируса РЖД отменяет ряд поездов из Архангельска
Бизнес-класс Архангельск09 апреля в 07:41
Москва отменяет железнодорожное сообщение с Архангельском в мае
Аргументы и Факты - Архангельск09 апреля в 06:21
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В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Московский Комсомолец 09:39
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Ставки спекулянтов на укрепление рубля в США выросли за неделю на 27%
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Коммерсантъ вчера в 14:25
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Газета.Ru вчера в 07:08
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Встреча министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля
Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg.
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Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
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Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
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Установлен порядок выплат семьям с детьми до трех лет
Выплачивать в ближайшие три месяца, начиная с апреля, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно, предложил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом 28 марта.
Милосердие.ru 10 апреля в 09:52
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Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу
Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 09:00
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Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве
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В Кремле не исключили перенос парада Победы с 9 мая
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В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
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Авто
Бренд LADA 19 апреля отметит свое 50-летие
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RuNews24.ru 09 апреля в 16:38
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Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина
Новая эпидемия заболевания COVID-19 может возникнуть после снятия карантинных ограничений.
ИА Красная Весна вчера в 11:45
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Умер легендарный вратарь «Челси»
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Крыховяк показал, как правильно носить маску и перчатки
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Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина
Минэнерго предлагает ввести запрет на импорт дешевого бензина на шесть месяцев, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
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