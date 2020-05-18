с чего всё началось

Столичные власти уверены в точности статистических данных по смертности от коронавируса в Москве. Об этом говорится в письме главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна в адрес редакции The New York Times.

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет. 96

Игры Sony планирует представить игры для PlayStation 5 Японская транснациональная корпорация Sony раскрыла свои планы на ближайшие недели: в ближайшие недели компания презентует новые игры для консоли PlayStation 5. 2

Общество В Челябинске водители скорых требуют доплат за работу с коронавирусом Деньги начисляли в зависимости от даты перевозки первого больного с COVID-19, а не за факт работы с пациентами, но после выступления президента Владимира Путина и исключения формулировки «за фактически отработанное время» многим водителям начали поступать доплаты, добавляет издание. 1

Общество Чубайс оценил уровень бедности россиян в кризис Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что правительство РФ предпринимает правильные шаги по поддержке населения и бизнеса в кризис, однако не исключает, что количество бедных может резко увеличиться. 13

Политика В Сети появилась запись разговора Байдена и Порошенко по вопросу отстранения Шокина В ходе разговора, бывший глава Украины Порошенко докладывает вице-президенту США, что не смотря на отсутствие обвинений в коррупции или иных неправомерных действий, он сказал генеральному прокурору Шокину написать заявление об отставке по результатам встречи Байдена и Порошенко.

Политика СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс". 5

Наука Робот-краб поможет ученым изучить морское дно Машина, напоминающая краба, умеет ходить по дну и позволяет изучать сложный для обычных исследовательских дронов подводный рельеф.

Общество Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте». 22

Общество Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 204

Общество ФСБ потребовала согласовывать работу систем мониторинга граждан Руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев направил письмо в Минкомсвязь, в котором напомнил, что системы мониторинга поведения граждан, применяемые в регионах в период пандемии, должны согласовываться со спецслужбами, сообщает «Коммерсантъ». 13

Здоровье Коронавирус обнаружили у воспитанника детсада в Комсомольске-на-Амуре У одного из воспитанников детского сада в Комсомольске-на-Амуре подтвердился коронавирус.

Экономика Минстрой прогнозирует ввод жилья в России на прошлогоднем уровне В реальности совокупный объем ввода жилья в прошлом году составил 82 млн кв.м, что на 8,4% превышает показатель годом ранее.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о работе детских лагерей этим летом На заседании комитета Совета Федерации по соцполитике замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявила, что летний оздоровительный сезон в детских лагерях в этом году начнется, скорее всего, 1 июля, однако с некоторыми изменениями в связи с пандемией коронавируса.

Авто Skoda остановила поставки Octavia Фото: Skoda Несколько торговых марок, которые входят в объединение VW Group, сообщили о временном приостановлении поставок автомобилей. 2