Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВласти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса

Столичные власти уверены в точности статистических данных по смертности от коронавируса в Москве. Об этом говорится в письме главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна в адрес редакции The New York Times.
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Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала
 письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.
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