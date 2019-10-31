Политика

Газета.RuГазета.RuМосква ответила на призыв НАТО передать Крым Украине

Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
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