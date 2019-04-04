Политика

Газета.RuГазета.RuМосква ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу

Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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с чего всё началось

Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
RT на русскомвчера в 14:23

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Эксперт объяснил слова Зеленского о выходе из переговоров по Донбассу

RT на русском05:52

«Жалуется сам на себя»: Джабаров оценил угрозу Зеленского о прекращении переговоров по Донбассу

Телеканал 360°02:00

В Госдуме оценили слова Зеленского о переговорах по Донбассу

URA.Ruвчера в 16:12

В Совфеде оценили слова Зеленского об отказе от переговоров по Донбассу

РБКвчера в 21:10

В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу

Известиявчера в 19:45

Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

РИА Новостивчера в 17:40

Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу

Газета.Ru02:15
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Общество

Билл Клинтон рассказал, зачем завел роман с Моникой Левински

РЕН ТВ вчера в 11:46
Политика

Зеленский обеспокоен попыткой Макрона наладить контакт с Москвой

Глава "незалежной" дал интервью Guardian Президент Украины Владимир Зеленский признался, что обеспокоен попыткой лидера Франции Эммануэля Макрона наладить отношения с Москвой.
SM News 03:30
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

Известия вчера в 03:52
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Политика

В МИД Белоруссии объяснили, почему не работает группа по интеграции

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла работать над дорожными картами по углублению интеграции с Москвой, пока не решены вопросы поставок нефти.
RT на русском 05 марта в 08:50
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости вчера в 05:03
Общество

В России изменятся правила выдачи лицензий на оружие

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.
РИА Новости 02:12
Армия и оружие

Fars: в Сирии погиб высокопоставленный иранский военный

В Сирии погиб высокопоставленный руководитель элитного иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), 7 марта сообщило иранское агентство Fars.
Красная весна 05:05
Общество

Альфа-банк заблокировал карты россиян

Утром 7 марта некоторые клиенты Альфа-банка пожаловались на невозможность проведения операций по картам.
Российская газета 06:36
Политика

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Известия вчера в 04:30
Происшествия

Азербайджан обвинил Армению в убийстве пограничника

На границе между Азербайджаном и Армений сегодня был застрелен азербайджанский пограничник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД Азербайджана.
Коммерсантъ 06:18
Армия и оружие

В Сирии предположительно сбили российский беспилотник

Piter.tv 05 марта в 12:19
Единоборства

Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане

Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
МИР 24 вчера в 19:46
Финансы

Зюганов – о мировой экономике: «Сейчас полетит всё к черту»

«Курс доллара будет расти, нефть продолжает дешеветь, было 70 долларов, сейчас 50 и ниже», — заявил Зюганов.
REGNUM вчера в 08:00
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
Единоборства

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Известия вчера в 23:15
Транспорт

Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.
ТАСС 03:18
Футбол

УЕФА может перенести матч «ПСЖ» и «Боруссии»

В УЕФА думают над тем, чтобы перенести встречу 1/8 Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» в Париже.
Матч ТВ 05:02
Армия и оружие

Средства ПВО авиабазы Хмеймим сбили беспилотники под Латакией

РЕН ТВ вчера в 13:23
Политика

Владимир Путин заявил о необходимости сменяемости власти в РФ

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал два президентских срока подряд, указав на необходимость сменяемости власти в стране, передает РИА Новости.
Слово и Дело вчера в 11:04
Биатлон

Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место

Стал известен состав сборной России на эстафетные гонки у мужчин и женщин на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.
RT на русском вчера в 15:57
Общество

Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого

«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Коммерсантъ 01:31
Экономика

В Сбербанке пояснили, от чего будут зависеть ипотечные ставки

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что динамика ставки по ипотеке в России будет зависеть от реакции ЦБ на изменение ситуации на финансовом рынке, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 01:28
Происшествия

В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера

В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
RuNews24.ru 01:08
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Lenta.ru вчера в 15:28
Финансы

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
REGNUM вчера в 11:33
Общество

Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова

Красная весна вчера в 15:45
Общество

Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы

Пациент, который стал первым заболевшим коронавирусом в Москве, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Ведомости 06:18
Происшествия

В Свердловской области с оторвавшейся льдины сняли 20 рыбаков

Спасатели доставили на берег два десятка любителей зимней рыбалки, которые отправились в марте на промысел и оказались на оторвавшейся от берега льдине на водохранилище в Свердловской области.
Интерфакс 04:08
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