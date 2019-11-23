Политика
Вечерняя МоскваМосква передала Токио список озабоченностей из-за альянса Японии и США
Москва передала Токио перечень своих озабоченностей, связанных с безопасностью России в связи с военно-политическим альянсом Японии и США. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Мы, конечно, привлекли вчера на встрече с министром иностранных дел Японии внимание к тому, что это расходится с заверениями, которые нам дают японцы, о ненаправленности японо-американского военно-политического альянса против Российской Федерации.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости вчера в 23:25
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Лавров заявил о планах обсудить с главой МИД Японии военный альянс Вашингтона и Токио
Газета.Ruвчера в 23:30
Россия передала Японии перечень озабоченностей в связи с военным союзом Токио с США
Эхо Москвывчера в 23:30
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Футбол
Тухель остался недоволен игрой Неймара в матче с «Лиллем»
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Общество
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Названы основные ошибки при сезонной смене колес
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Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Авто
Новая Hyundai Sonata получила российские цены
Как пишет издание «Известия» со ссылкой на управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, Hyundai Sonata нового поколения будет продаваться в нашей стране по цене от 1 млн 499 тыс. рублей.
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Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
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Политика
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Общество
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Авто
Топ-7 самых дорогих подержанных автомобилей в Коми
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Раскрыт салон обновленной Lada 4x4
В Сети появилась фотография интерьера рестайлинговой Lada 4x4. Внедорожник обзавелся модернизированной приборной панелью и новыми креслами.
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Армия и оружие
Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»
Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
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Установлена личность второго участника расправы над солдатом в Сирии
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Общество
В столице Колумбии из-за протестов ввели комендантский час
В столице Колумбии ввели комендантский час из-за беспорядков.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Общество
Правительство утвердило антитабачную концепцию до 2035 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении антитабачной концепции в стране, которая предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%.
Политика
Foreign Affairs (США): как положить конец войне на Украине (Foreign Affairs)
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Политика
Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
Армия и оружие
Причастный к терактам в РФ и Германии боевик ИГИЛ схвачен в Сирии
Террорист ИГИЛ1, который является организатором терактов в России и Германии, пойман на территории Сирии.
Экономика
В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе
Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
Общество
В России превратили автомобильный двигатель от «Кортежа» в авиационный
«Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова завершил научно-исследовательскую работу "Адаптация" успешными испытаниями двигателя в составе силовой установки с воздушным винтом», - приводит РИА Новости сообщение ЦИАМ.
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Происшествия
Опубликовано видео момента тарана автобусом рынка в Калининграде
Появилось видео момента, как пассажирский автобус врезался в центральный рынок в Калининграде.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.