Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМосква передала Токио список озабоченностей из-за альянса Японии и США

Москва передала Токио перечень своих озабоченностей, связанных с безопасностью России в связи с военно-политическим альянсом Японии и США. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Россия высказала Японии свою озабоченность военным альянсом Токио и Вашингтона

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Газета.Ruвчера в 23:30

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Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

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В ВМФ РФ могут поставить новые катера с полимерным корпусом

Единственный в России производитель катеров с корпусом из полиэтилена высокой плотности «РИФ» обсуждает с Военно-морским флотом возможность поставок.
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«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»

Хоккейный клуб «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» из Нур-Султана.
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Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля

Российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство в первом квартале 2020 года.
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Выставочный матч Роджера Федерера в Колумбии отменён

Выставочный поединок швейцарца Роджера Федерера и немца Александра Зверева в Боготе (Колумбия) отменён из-за беспорядков в стране.
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Житель Тюмени накопил долг 5 миллиардов рублей, что является самой крупной суммой среди физических лиц региона.
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Исследователям удалось расшифровать геном «дьявольского червя»

Как показало секвенирование, червь выживает в таких условиях благодаря гену Hsp70.
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Здоровье на экспорт: почему иностранцы едут лечиться в Россию

Более полумиллиона иностранных граждан воспользовались услугами специалистов из России в первом полугодии 2019 года.
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Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
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Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
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