Политика
Вечерняя МоскваМосква передала Токио список озабоченностей из-за альянса Японии и США
Москва передала Токио перечень своих озабоченностей, связанных с безопасностью России в связи с военно-политическим альянсом Японии и США. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Лавров заявил о планах обсудить с главой МИД Японии военный альянс Вашингтона и Токио
Газета.Ruвчера в 23:30
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Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля
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Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.