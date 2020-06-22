Коронавирус
Российская газетаМосква переходит к новому этапу снятия ограничений
Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - заниматься на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы.
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Рестораны и кафе: что еще откроется в Москве с 23 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:25
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Политика
В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту
Активисты и ранее считали монумент неоднозначным. В Нью-Йорке демонтируют памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту.
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Во время матча АПЛ над стадионом пролетел самолет с баннером «Жизни белых важны»
Во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" - Бернли над стадионом пролетел самолет с баннером "Жизни белых важны", сообщает Twitter Mirror Football.
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Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него.
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Как сообщает издание Automotive News, Jaguar Land Rover может сократить модельную линейку: британский автопроизводитель проведёт анализ рынка и постарается определить, насколько быстро восстановятся глобальные продажи обеих марок после вспышки коронавируса.
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Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах
О чем просит Левченко Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября.
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Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
Peterburg2.ru вчера в 16:14
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Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
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Apple представила новую операционную систему iOS 14
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Военнослужащий американской армии передал секретную информацию британской ультраправой группе «Орден девяти углов», которая исповедует культ сатанизма, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в армии и правоохранительных органах.
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Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
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На сайте «Ведомостей» вновь стала доступна заметка, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей
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