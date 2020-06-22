Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМосква переходит к новому этапу снятия ограничений

Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - заниматься на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы.
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В Москве заработают фитнес-клубы, детские сады, рестораны и кафе

РИА Новости17:18

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Российская газета16:37

Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений

РБК17:42

В Москве откроются фитнес-клубы и кафе на новом этапе снятия ограничений

ТАСС17:13

Что произошло за день: понедельник, 22 июня

Интерфакс13:32

Рестораны и кафе: что еще откроется в Москве с 23 июня

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:25

В столице отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов

Москва 2412:02
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
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Футбол

Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
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На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
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Телеведущая снялась в платье на голое тело и восхитила фанатов

Lenta.ru 20:15
Общество

В Кемеровской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев с 25 июня разрешил использование уличных детских игровых площадок, работу заведений общепита при соблюдении мер безопасности, а также спортобъектов и фитнес-залов, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 11:11
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Происшествия

Легковушку разорвало в смертельном ДТП в Приморье

В районе села Алексеевка Приморского края произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 19:25
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
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Происшествия

Родители Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска к Соколову

Семья Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, не намерена заявлять гражданский иск в отношении историка.
DP.RU 09:23
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Футбол

«Аталанта» выкупила Пашалича у «Челси»

Пресс-служба "Аталанты" объявила о выкупе контракта полузащитника Марио Пашалича у "Челси".
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Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
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Экономика

СМИ узнали о планах Украины выделить еще $170 млн на «стену» с Россией

Госпогранслужба Украины предложила выделить еще 4,5 млрд грн (около $168,7 млн) на проект «Стена» по укреплению государственной границы с Россией, а также продлить сроки ее строительства до 2025 года.
РБК 17:14
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Политика

Трамп приостановит выдачу ряда категорий рабочих виз

Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих.
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Общество

В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц

На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
РБК 21:08
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
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Политика

В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
REGNUM 17:11
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Футбол

Лукас Эрнандес попросил «Баварию» отпустить его в «ПСЖ»

Foot Mercato сообщает, что 24-летний защитник «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес ведет переговоры о переходе в «Пари Сен-Жермен».
Советский спорт 15:01
Шоу-бизнес

Ольга Бузова намекнула на беременность

Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
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Политика

Трамп допустил возможность встречи с Мадуро

Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он заявил в беседе с изданием Axios.
Lenta.ru вчера в 19:46
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Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию

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Адвокат назвал новую причину, по которой Ефремов пьяным сел за руль

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Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
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Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
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Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом

70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
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Песков: ротация в российской власти происходит постоянно

По словам Пескова, процесс ротации в российской власти происходит постоянного и его нельзя не заметить.
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Из Fortnite исчезли полицейские машины

Компания Epic Games, разрабатывающая самую популярную онлайн-игру в мире — шутер Fortnite — решила внести в нее некоторые изменения.
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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