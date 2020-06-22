Коронавирус
Российская газетаМосква переходит к новому этапу снятия ограничений
Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - заниматься на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы.
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