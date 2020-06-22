Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМосква переходит к новому этапу снятия ограничений

Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - заниматься на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы.
Читать в источнике
Комментировать933

Подробнее о событии

В Москве заработают фитнес-клубы, детские сады, рестораны и кафе

РИА Новости17:18

В Москве откроются фитнес-клубы и кафе на новом этапе снятия ограничений

ТАСС17:13

Рестораны и кафе: что еще откроется в Москве с 23 июня

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:25

Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений

РБК17:42

Что произошло за день: понедельник, 22 июня

Интерфакс13:32

Новости с порта

Российская газета16:37

В столице отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов

Москва 2412:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

RT на русском 13:25
733
Армия и оружие

Военная часть аэропорта Багдада подверглась ракетному обстрелу

Обстрел одним реактивным снарядом был совершен по военной части международного аэропорта Багдада.
Экономика сегодня 17:12
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
25
Политика

Трамп заявил, что не против встретиться с президентом Венесуэлы

Свободная Пресса 01:35
2
Общество

Адвокат экс-жены Тарасова о решении суда по алиментам: плачем от смеха

Сергей Жорин, адвокат экс-супруги полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова Оксаны, прокомментировал решение суда об увеличении алиментов, которые выплачивает футболист.
РИА Новости 11:50
2
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо устроил своей любимой романтический сюрприз

Арендовал роскошную 43-метровую белоснежную яхту, пригласил друзей, позаботился об организации вечеринки и привез туда свою подружку.
7Дней.ру 13:00
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила домашний показ мод

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, шестилетняя Елизавета, устроила домашний пока мод.
Актуальные Новости 13:14
6
Общество

На МКС прекратили поиск источника бензола после отказа прибора

В NASA ранее сообщали о прекращении воздухообмена между российским и американским сегментами космической станции для поиска источника бензола.
RT на русском 17:57
103
Армия и оружие

Грузинская армия оснащается новой спецтехникой мировых брендов

Sputnik Грузия 11:44
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости вчера в 07:40
3
Политика

Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента

Поправка в Конституцию РФ, позволяющая Владимиру Путину баллотироваться на следующих президентских выборах, призвана отвлечь внимание чиновников от темы трансфера власти и стабилизировать политическую ситуацию.
Gazeta.SPb 04:41
2,2K
Авто

Кроссовер Cupra Ateca обновился и стал быстрее

Вслед за кроссовером Seat Ateca обновилась и его «заряженная» версия, продающаяся под брендом Cupra.
Motor 07:47
1
Общество

В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков

RT на русском 16:01
36
Футбол

Гол Криштиану Роналду помог «Ювентусу» победить «Болонью»

«Ювентус» одержал убедительную победу в матче 27-го тура Серии А. Туринцы в гостях победили «Болонью» со счетом 2:0. Счет в этой встрече был открыт на 23-й минуте.
Bookmaker-ratings.ru 17:53
Космос

Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 15:56
29
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 17:14
Футбол

Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

МИР 24 вчера в 12:41
6
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку рядом с базой Хмеймим

Коммерсантъ 16:55
12
Армия и оружие

Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции

Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК 16:47
65
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
83
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
7
Общество

В Минкомсвязи раскрыли причину разблокировки Telegram

Заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин раскрыл причины, по которым принималось решение о разблокировке Telegram в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:58
128
Политика

МИД раскрыл детали переговоров с США в Вене

"В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
РИА Новости 14:16
26
Политика

Украина продолжит разрывать соглашения с Россией

На Украине проводится ревизия двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru 14:38
231
Происшествия

В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
224
Здоровье

В челябинском онкоцентре выявлен очаг коронавируса

Rambler News Service 04:47
85
Происшествия

Суд в Петербурге вынес приговор двум фигурантам дела «Сети»

Сегодня, 22 июня, в 1-м Западном окружном военном суде Петербурга огласили приговор в отношении обвиняемых в терроризме Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.
78.ru 05:30
1K
Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
2,2K
Общество

Минобороны России опубликовало историю Василия Теркина

Online47.ru 17:15
Киберспорт

Virtus.pro выиграла первый матч на Beyond Epic

Cyber.sports.ru 15:31
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное