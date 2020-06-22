Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМосква переходит к новому этапу снятия ограничений

Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - заниматься на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы.
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В Москве начинается новый этап снятия ограничений

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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