Коронавирус
Российская газетаМосква переходит к новому этапу снятия ограничений
Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - заниматься на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы.
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Рестораны и кафе: что еще откроется в Москве с 23 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:25
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Сразу стоит отметить несколько важных тезисов-выводов, которые известны автомобильным экспертам, но не всегда очевидны экспертам диванным: нет ничего вечного; любую машину можно сломать/износить; состояние машины на вторичном рынке напрямую зависит от эксплуатации предыдущим хозяином.
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