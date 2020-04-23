Экономика
Российская газетаМосква поддержала малый бизнес контрактами на 83 млрд рублей
В первом квартале этого года Москва заключила контракты с малым бизнесом на 83,2 миллиарда рублей - это на 36 процентов больше, чем в таком же периоде прошлого года.
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Контракты на 83 млрд руб. получил малый бизнес в результате мер поддержки Собянина
Агентство Москва02:27
Помощь предпринимателям: столица увеличила объем контрактов с малым бизнесом на 36 процентов
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:05
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Общество
В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 21 апреля в 07:50
Общество
Штрафы за автохлам и сосульки на крышах могут включить в КоАП
Другой статьей предлагается установить наказание за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке снега, наледи, обледенений крыш и пандусов с максимальным наказанием для граждан в размере до 5 тыс. рублей, до 20 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей и до 70 тыс. рублей для юридических лиц.
ТАСС 01:20
Здоровье
В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру 02:42
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений по коронавирусу
Новые ограничительные меры в Москве будут прорабатываться, если динамика заболевших будет нарастать, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 14:27
Здоровье
Два корпуса клиники Петра Великого закрыли на карантин
Хирург-онколог получил положительный тест на коронавирус. Два корпуса клиники Петра Великого в Петербурге закрыли на карантин.
Piter.tv 01:01
Общество
Отопительный сезон в Новосибирске завершат 23 апреля
В Новосибирске планируют завершить отопительный сезон 23 апреля, об этом свидетельствуют данные проекта постановления, опубликованного на сайте муниципалитета.
АиФ Новосибирск 01:12
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Политика
Трамп решил приостановить иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что подпишет распоряжение о временном приостановлении иммиграции в страну.
ИжевскИнфо.РУ 21 апреля в 02:28
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Общество
Коронавирус. Заболели еще 39 саратовцев
В Саратовской области заболели коронавирусом еще 39 человек.
Новости Саратова 02:31
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала кадры с первой веб-фотосессии
На карантине певица Вера Брежнева решила опробовать новый формат фотосессии — на веб-камеру. Свои снимки певица опубликовала в Instagram.
Невские Новости вчера в 22:30
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон
Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport 21 апреля в 10:57
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Кино
Японские аниматоры создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку
В Японии создали первый 3D-мультфильм о Чебурашке, сообщает Anime News Network.
Life.ru 02:58
Политика
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ
Страны, которые не поддержали в Генеральной Ассамблее ООН российский проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, продемонстрировали политизированный подход.
Российская газета вчера в 23:05
Экономика
Fitch ухудшило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году
Нью-Йорк, США, 22 апреля 2020, 17:34 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз относительно снижения мировой экономики в 2020 году с прежних 1,9% до 3,9%. Об этом говорится в распространённом 22 апреля пресс-релизе агентства.
REGNUM вчера в 10:34
Общество
Депутат Госдумы подтвердил, что его фонд поставил во владимирскую больницу просроченные аппараты ИВЛ
Депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев подтвердил, что именно его благотворительный фонд «Милосердие и порядок» поставил в больницу № 6 во Владимире просроченные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Дождь 01:33
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля
Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 57999, за прошлые сутки оно возросло на 5642 человека.
РБК 03:05
Происшествия
В Казахстане полиция скрывала контакт мужчины с COVID-19 с проститутками
Сотрудники полиции в Мангистауской области Казахстана (на западе республики) скрывали факт прямого контакта зараженного коронавирусом с проститутками, сообщил в четверг руководитель аппарата агентства республики по противодействию коррупции Куаныш Жапаков.
РИА Новости 02:58
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах России
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все российские регионы.
Комсомольская правда вчера в 22:10
Политика
МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению «Википедии»
Министерство иностранных дел Украины начало масштабную кампанию по наполнению «Википедии» достоверной информацией о стране.
Lenta.ru вчера в 13:31
Армия и оружие
В Пентагоне не смогли подтвердить данные о здоровье Ким Чен Ына
В Пентагоне прокомментировали информацию об ухудшении состояния лидера КНДР Ким Чен Ына.
Газета.Ru вчера в 13:24
Происшествия
В Челябинской области выявили почти 60 случаев заражения коронавирусом
Почти 60 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Челябинской области за минувшие сутки, из них 44 – это пациенты и врачи горбольницы №1 города Златоуст, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ вчера в 14:38