Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМосква поддержала малый бизнес контрактами на 83 млрд рублей

В первом квартале этого года Москва заключила контракты с малым бизнесом на 83,2 миллиарда рублей - это на 36 процентов больше, чем в таком же периоде прошлого года.
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Москва поддержала малый бизнес контрактами на 83 млрд рублей

Российская газета02:51

Столица увеличила объем контрактов с малым бизнесом на 36 процентов

Вечерняя Москва01:38

Объем заключенных Москвой с бизнесом контрактов вырос на 36%

Московский Комсомолец02:35

Контракты на 83 млрд руб. получил малый бизнес в результате мер поддержки Собянина

Агентство Москва02:27

Москва заключила контракты на 83,2 млрд рублей с малым бизнесом в I квартале 2020 года

РИАМО02:03

Столица увеличила объем контрактов с малым бизнесом на 36%

Москва 2402:42

Помощь предпринимателям: столица увеличила объем контрактов с малым бизнесом на 36 процентов

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:05
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Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
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Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 21 апреля в 07:50
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Общество

Штрафы за автохлам и сосульки на крышах могут включить в КоАП

Другой статьей предлагается установить наказание за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке снега, наледи, обледенений крыш и пандусов с максимальным наказанием для граждан в размере до 5 тыс. рублей, до 20 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей и до 70 тыс. рублей для юридических лиц.
ТАСС 01:20
Здоровье

В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру 02:42
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Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
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Общество

В Москве заявили о возможности новых ограничений по коронавирусу

Новые ограничительные меры в Москве будут прорабатываться, если динамика заболевших будет нарастать, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 14:27
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Здоровье

Два корпуса клиники Петра Великого закрыли на карантин

Хирург-онколог получил положительный тест на коронавирус. Два корпуса клиники Петра Великого в Петербурге закрыли на карантин.
Piter.tv 01:01
1
Общество

Отопительный сезон в Новосибирске завершат 23 апреля

В Новосибирске планируют завершить отопительный сезон 23 апреля, об этом свидетельствуют данные проекта постановления, опубликованного на сайте муниципалитета.
АиФ Новосибирск 01:12
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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
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Политика

Трамп решил приостановить иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что подпишет распоряжение о временном приостановлении иммиграции в страну.
ИжевскИнфо.РУ 21 апреля в 02:28
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4K
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Общество

Коронавирус. Заболели еще 39 саратовцев

В Саратовской области заболели коронавирусом еще 39 человек.
Новости Саратова 02:31
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Политика

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
2,1K
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала кадры с первой веб-фотосессии

На карантине певица Вера Брежнева решила опробовать новый формат фотосессии — на веб-камеру. Свои снимки певица опубликовала в Instagram.
Невские Новости вчера в 22:30
7
Футбол

УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон

Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport 21 апреля в 10:57
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
1,5K
Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
14K
Кино

Японские аниматоры создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку

В Японии создали первый 3D-мультфильм о Чебурашке, сообщает Anime News Network.
Life.ru 02:58
6
Политика

В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ

Страны, которые не поддержали в Генеральной Ассамблее ООН российский проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, продемонстрировали политизированный подход.
Российская газета вчера в 23:05
14
Экономика

Fitch ухудшило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

Нью-Йорк, США, 22 апреля 2020, 17:34 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз относительно снижения мировой экономики в 2020 году с прежних 1,9% до 3,9%. Об этом говорится в распространённом 22 апреля пресс-релизе агентства.
REGNUM вчера в 10:34
21
Общество

Депутат Госдумы подтвердил, что его фонд поставил во владимирскую больницу просроченные аппараты ИВЛ

Депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев подтвердил, что именно его благотворительный фонд «Милосердие и порядок» поставил в больницу № 6 во Владимире просроченные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Дождь 01:33
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля

Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 57999, за прошлые сутки оно возросло на 5642 человека.
РБК 03:05
Происшествия

В Казахстане полиция скрывала контакт мужчины с COVID-19 с проститутками

Сотрудники полиции в Мангистауской области Казахстана (на западе республики) скрывали факт прямого контакта зараженного коронавирусом с проститутками, сообщил в четверг руководитель аппарата агентства республики по противодействию коррупции Куаныш Жапаков.
РИА Новости 02:58
Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах России

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все российские регионы.
Комсомольская правда вчера в 22:10
8,5K
Политика

МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению «Википедии»

Министерство иностранных дел Украины начало масштабную кампанию по наполнению «Википедии» достоверной информацией о стране.
Lenta.ru вчера в 13:31
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Армия и оружие

В Пентагоне не смогли подтвердить данные о здоровье Ким Чен Ына

В Пентагоне прокомментировали информацию об ухудшении состояния лидера КНДР Ким Чен Ына.
Газета.Ru вчера в 13:24
Происшествия

В Челябинской области выявили почти 60 случаев заражения коронавирусом

Почти 60 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Челябинской области за минувшие сутки, из них 44 – это пациенты и врачи горбольницы №1 города Златоуст, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
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Энергетика

Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%

Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ вчера в 14:38
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