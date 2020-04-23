В первом квартале 2020 года власти Москвы заключили с бизнесом контракты на общую сумму в 83,2 миллиарда рублей. Это на 36% больше, чем в первом квартале 2019 года, сообщают в мэрии столицы.

Собянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

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