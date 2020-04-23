Экономика
Московский КомсомолецСобянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%
В первом квартале 2020 года власти Москвы заключили с бизнесом контракты на общую сумму в 83,2 миллиарда рублей. Это на 36% больше, чем в первом квартале 2019 года, сообщают в мэрии столицы.
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Помощь предпринимателям: столица увеличила объем контрактов с малым бизнесом на 36 процентов
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:05
Контракты на 83 млрд руб. получил малый бизнес в результате мер поддержки Собянина
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Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
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Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
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ВЭБ стал основным владельцем клуба ЦСКА
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Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин опроверг информацию о том, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина не может разговаривать и только общается жестами.
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РИА Новости 02:20
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
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В США в доме своей дочери умерла 83-летняя актриса Ширли Найт.
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Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
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Лечение от коронавируса в Москве оплатят только в случае госпитализации на скорой
Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) будет оплачивать лечение пациентов с коронавирусом только если они были госпитализированы на автомобиле скорой помощи.
Коммерсантъ вчера в 16:51
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Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
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