Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСобянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

В первом квартале 2020 года власти Москвы заключили с бизнесом контракты на общую сумму в 83,2 миллиарда рублей. Это на 36% больше, чем в первом квартале 2019 года, сообщают в мэрии столицы.
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Собянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

Москва 2402:57

Помощь предпринимателям: столица увеличила объем контрактов с малым бизнесом на 36 процентов

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:05

Контракты на 83 млрд руб. получил малый бизнес в результате мер поддержки Собянина

Агентство Москва02:27

Москва заключила контракты на 83,2 млрд рублей с малым бизнесом в I квартале 2020 года

РИАМО02:03

Москва увеличила объем контрактов с малым бизнесом на 36%

Моя Москва.онлайн01:40

Столица увеличила объем контрактов с малым бизнесом на 36 процентов

Вечерняя Москва01:38

Собянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

Московский Комсомолец02:35
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Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Общество

Во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 339 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:32
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4,3K
Происшествия

В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом

В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
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Общество

В России может появиться единый центр контроля за водителями

В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране.
Газета.Ru 02:56
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Транспорт

«Аэрофлот» сократит количество рейсов по России в мае

Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронировать билеты. «Аэрофлот» вносит изменения в полётную программу по России на май.
Петербургский дневник 03:28
Происшествия

В Петербурге трое неизвестных похитили женщину

Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:19
3
Общество

В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК вчера в 04:39
Здоровье

В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Интерфакс 02:59
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Общество

Алиханов назвал дату открытия в регионе строительных магазинов

В Калининградской области строительные откроют в понедельник, 27 апреля.
Клопс 03:03
Общество

Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов

Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
3
Экономика

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
4
Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru вчера в 06:01
1,4K
Политика

МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению «Википедии»

Министерство иностранных дел Украины начало масштабную кампанию по наполнению «Википедии» достоверной информацией о стране.
Lenta.ru вчера в 13:31
5
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Общество

Число случаев коронавируса в России превысило 62 тысячи

Число заболевших коронавирусом нового типа в РФ за сутки выросло на 4774 и достигло 62 773, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Интерфакс 03:36
2
Общество

Число погибших от коронавируса россиян увеличилось до 555 человек

Число погибших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19 россиян выросло до 555 человек.
ИА Новороссия 03:57
Здоровье

В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом

По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
Московский Комсомолец 20 апреля в 05:46
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Футбол

ВЭБ стал основным владельцем клуба ЦСКА

22 апреля государственная корпорация развития ВЭБ.РФ приобрел 77,63% акций ПФК ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.
МонаВиста вчера в 13:59
1
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина из больницы сделала первый звонок сыну

Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин опроверг информацию о том, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина не может разговаривать и только общается жестами.
Пятый канал вчера в 10:51
6
Общество

В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск

Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
12
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
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Кино

В США умерла актриса Ширли Найт

В США в доме своей дочери умерла 83-летняя актриса Ширли Найт.
Культуромания 01:41
2
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
1,2K
Кино

Кузбассовцы поделились мнением о сериале «Зулейха открывает глаза»

На телеканале "Россия-1" сразу после вечерней программы новостей фильм "Зулейха открывает глаза". Это экранизация книги Гузели Яхиной.
Вести Кузбасс 21 апреля в 04:23
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
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Здоровье

В Пермском крае смоделировали сценарии развития эпидемии коронавируса

Дмитрий Жебелев представил три сценария развития эпидемии в Пермском крае:В случае отсутствия серьезных ограничений, как было в Пермском крае до 2 апреля, коронавирусом переболеет до 80 % жителей, для лечения только тяжелых больных потребуется 7 тысяч коек реанимации, общее число смертей в таком случае может превысить 15000.
Business Class (Пермь) 02:45
6
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
61
Здоровье

Лечение от коронавируса в Москве оплатят только в случае госпитализации на скорой

Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) будет оплачивать лечение пациентов с коронавирусом только если они были госпитализированы на автомобиле скорой помощи.
Коммерсантъ вчера в 16:51
56
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
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